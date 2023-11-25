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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'te Anma Törenine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen anma töreninde II. Dünya Savaşı'nda ölen sivil ve askerlerin anısına Sonsuz Ateş Anıtına çiçek bıraktı ve dua etti. Tören sonrası Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Dr. Denis Becirovic ile sohbet etti.