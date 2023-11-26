CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Fidanlığı'nın açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı. Özel, açılışta yaptığı konuşmada, Atatürk'ün vizyonunu devam ettiren bu projenin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan olarak ilk kez bir açılışa katıldığını belirterek, "Bir yer açacaktık, bir hizmet binası olabilirdi, her şey olabilirdi. O kadar gönlüme göre oldu ki açacağımız yer Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin 81 il başkanı, İBB tarafından yeniden canlandırılan "Büyükdere Atatürk Fidanlığı"nın açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez bir açılış törenine katıldığını belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yer açacaktık, bir hizmet binası olabilirdi, her şey olabilirdi. O kadar gönlüme göre oldu ki açacağımız yer Atatürk'ten emanet. Adında Atatürk var. Açacağımız yer, öyle beton değil bir fidanlık. Açacağımız yerin içinde bir okul var. Atatürk'ün o büyük, yüzyıl önceki vizyonunu devam ettirerek, yine bir bahçıvanlık okulu var. İçinde bir kreş var. CHP'nin kadının sosyal hayata, çalışma hayatına katılması için ayrıca çocuğun erken yaşta eğitimi için olmazsa olmaz gördüğü, çok çağdaş bir hizmet var. Meslek edindirmeye yönelik, İBB'nin gurur duyduğumuz bir hizmet alanının, burada da bir boyutla bir şubesi var."

Özel, 81 il başkanının bu açılışa katılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, yerel seçimlerde daha önce kendilerine oy verenlerin, "Yine vereyim. İyi ki vermişim ki, mesela bu alana villa yapmadılar, AVM yapmadılar, fidanlık yaptılar. Helali hoş olsun." diyeceklerini söyledi.

İBB ve 14 ilçe belediyesini sadece CHP'lilerin oylarıyla değil İstanbul ittifakıyla kazandıklarını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"İttifak ortaklarımız var. Gönül birlikteliğimiz olanlar var. Ama görüyoruz ki bu birliktelik İstanbul'a iyi geldi. Hepimize iyi geldi. Türkiye'de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan bir selam ve teşekkür iletiyorum. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."

İmamoğlu ise konuşmasında, yaptıkları açılış ile yerel yönetim felsefeleri ve sosyal demokrat belediyeciliğin mesajını verdiklerini söyledi.

Büyükdere Fidanlığı'nın bir Atatürk ve Cumhuriyet projesi olduğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul'un kadim tarihine, doğasına, kültürüne, maddi-manevi tüm mirasına özenle sahip çıkıyoruz. Bu şehrin bütün değer ve güzelliklerini, bütün maddi kaynaklarını 16 milyon İstanbulluya adil paylaştırma kararlılığıyla çalışıyoruz. Aslında çok farklı, çok yeni bir şey yapmıyoruz. Elbette ki dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Cumhuriyet bize ne öğrettiyse, Atatürk bize ne öğrettiyse, tam da onun başöğretmenliğine layık öğrenciler olarak onları yapıyoruz." diye konuştu.

Özel, İmamoğlu, 81 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları tarafından kurdele kesilerek Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılışı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindekiler, fidan diktikten sonra bölgeyi gezdi.