Özgür Özel, İstanbul'da Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarına Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Kadıköy'de katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kendisine iletilen bilgilere göre mitinge 125 bin kişinin katıldığını söyledi.

Türkiye'deki resmi rakamlara göre, 88 bin liranın altında gelire sahip olanlara yoksul denildiğini kaydeden Özel, orta sınıfın yok edildiğini, emeklilerin yoksulluk değil açlık sınırının altında yaşadığını savundu.

Özel, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında enflasyonda birinci olduğunu öne sürerek, "Tek haneli enflasyonu alıp TÜİK'e göre bile yüzde 86'ya çıkaran, gerçekte 2 yıl boyunca yüzde 100 enflasyonla fakiri ezen, yoksulu yoksullaştıran ama Kur Korumalı Mevduatlarla zenginin parasını fakirin sırtından çoğaltan bir iktidarla karşı karşıyayız. 27 Avrupa ülkesinde toplam 13 milyon işsiz var, tek başına Türkiye'de 13,5 milyon işsiz var." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının üzerinden 175 gün geçtiğini belirten Özel, "175 gündür bir yalan atıyorlar, balonu şişiriyorlar, patlatıyoruz, yenisini şişirmeye çalışıyorlar. Artık ellerinde delik deşik bir balon var. Asla şişirmek mümkün değil. Gizli tanıkla olmadı, iftiracılarla olmadı, her türlü baskıyla olmadı ama biz bekliyoruz ki o iftiraların her birini yazsınlar, yazabiliyorlarsa. Biz onların bizi değil, bizim onları yargılayacağımız iddianameyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, belediyelere yönelik soruşturmaların ardından gerçekleştirilen eylemlere katılan ve haklarında işlem yapılan üniversite öğrencileriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Elindeki bir kitabı katılımcılara gösteren Özel, "19 Mart darbesinin bütün mağdurları için, bir tane genç arkadaşım eyleme katıldı diye yurtsuz kalmaması, kesilen bursunun yerine gelmesi için Ekrem Başkan'la birlikte bir dayanışma düşündük. Ekrem Başkan'la benim önsözünü yazdığım, Ekrem Başkan'ın son sözünü yazdığı ama meydanlarda sizin yazdığınız bu kitap var. Adı Millete Emanet. Kitabın yazımını toparlayan, koordinatörümüz Yavuz Oğhan. Hiç kimsenin bir kuruş cebine para girmeden tamamını bu darbe sürecinde mağdur edilen gençlere aktarmak üzere, bu kitaba sahip çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı hakkında, şunları söyledi:

"Bu hafta içinde İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırı nedir? Yargı içinde bir AK Toroslar çetesi var. Bunlar aileye saldırır, eşe saldırır, babaya saldırır, evlada saldırır. Bunlar bir İBB borsası kurmuşlar, iş adamlarına dahi diyorlar ki 'Bak onun başına ne geldi? Gel bakalım beri, konuşalım.' diyorlar. Bu zalimliğe karşı partimizin gösterdiği dirence karşı hapiste canımıza kastedenler İstanbul'da evimize saldırdılar. Bunun tek amacı var. Özgür Çelik gibi bir il başkanı olmasın, böyle bir il yönetimi olmasın, sokak sokak direnmeyelim, meydan meydan itiraz etmeyelim istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisine 'Git Ankara'da otur, partinin başında huzur bul' diyorlar. Buradan açıkça ilan ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi, majestelerinin muhalefet partisi değildir, olmayacak."

"CHP'de ikilik değil, birlik var." diyen Özel, "Özgür Başkanın (Çelik) seçildiği çekişmeli kurultayda neredeyse yarıdan yarıya bir rekabet vardı. O rekabette az bir farkla Özgür Başkan seçildi. Bugün partiye yapılan bu saldırıdan sonra o delegelerin tamamına yakını noterlere koşturdu, darbeye karşı Özgür Başkana sahip çıktı." ifadesini kullandı.

Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği kongrenin üzerinden İstanbul'un iradesinin hedef alınmaya çalışıldığını savunan Özel, "Bizi birbirimize düşürmek isteyenler, kumpas kuranlar, 'CHP'yi çatırdatacağız, o sayede huzur bulacağız, birbirleriyle uğraşırken, saray düzenini sürdüreceğiz.' sananlar avuçlarını yalayacaklar, avuçlarını." ifadesini kullandı.

Özel, partiye sahip çıkanlara minnet borçlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yandan sanki CHP'liymiş gibi bizim daha önce partiden uzaklaştırdığımız 30 kişilik bir listeyi İstanbul emniyetine vermişler. İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var, Özgür Başkanımıza (Çelik) küfreden de var. Milletten 'Seni belediyede işe sokacağım' diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var. Partiden atmışız onları, şimdi diyorlar ki 'Bunları koyalım İstanbul'un başına. Seçilmişler giremesin, bunlar o binaya rahat girip çıksın.' Biz bu kötülüğü, milim milim nasıl tasarlandığını, dilekçelerin kime verdirildiğini, mahkemenin nasıl ayarlandığını, bu sarayın kumpasını çözdük. Merak etmeyin, kumpasçıları da gömeceğiz, işbirlikçilerini de gömeceğiz."

Bu süreçte partinin il binasının Bahçelievler'e taşındığını, mevcut binanın genel merkeze kayıtlı olduğunu aktaran Özel, "O günden beri İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bir dilekçeyi sisteme girip, adres değişikliği yapmamaya direniyorlar. Dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darbedenleri, baba evinde, Atatürk'ün evinde direnenleri, sokağı karıştırmak gibi bir şeyle suçluyorlar. O insanları biz baba evine çağırdık. Baba evinin kapısını çevirip, onları sokakta bırakan sizlersiniz." açıklamasını yaptı.