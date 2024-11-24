CHP Genel Başkanı Özel, "Öğretmenler Günü Buluşması"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidarında öğretmenler için yapılacaklara ilişkin, "Buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak." dedi.

Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenler Günü Buluşması" programında konuştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Özel, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yakasına, ilkokul öğretmeninin kendisine hediye ettiği üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu rozeti taktığını belirten Özel, salonda öğretmenler de olduğu için İstiklal Marşı'nın çok coşkulu okunduğunu söyledi.

"Eğitimin kalitesine maalesef kimse güvenmiyor"

Türkiye'de yapılan anketlerde her 5 kişiden 4'ünün eğitim sisteminden memnun olmadığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Ev hanımlarındaki ankette bile çocuğunun eğitiminden memnun olanlar yüzde 20 bile değil. Maalesef bugün Türkiye'de nitelikli eğitime ulaşmak sınıfsal bir soruna dönüştü. Çoğu sınıfın öğretmeni yok ama sınıfların artık çocukları var ve aldıkları eğitim var. Eğer ailenin ekonomik gücü çocuğu özel okula yollamaya yetiyorsa orada başka bir eğitim alınıyor. Yetmiyorsa orada dünya kadar sorunla ki içinde sağlık sorunları da dahil olmak üzere uğraşılmak zorunda kalınıyor. Bakanlık bile ailelerin sosyoekonomik durumlarının başarıda etkili bir faktör olduğunu raporlarına yazıyor. Devlet okullarında eğitimin kalitesine istisnai ve çok özel köklü kurumlar, çok özel geleneği olan okullar ya da o okuldaki öğretmenlerin çok özel gayretlerine, toplumdan gelen karşılıklar ve desteklerin yarattığı mucizeleri, bir kenara bırakırsak devlet okullarındaki eğitimin kalitesine maalesef kimse güvenmiyor."

Partisinin iktidarlığında hiçbir şeyin bugün olduğu gibi olmayacağını, iyi eğitime erişmenin sadece zengin ailelerin çocuklarının kavuştuğu imkan olmaktan çıkarılacağını söyleyen Özel, liseyi bitirmiş her gencin üst düzeyde bir yabancı dil bileceğini, teknoloji kullanımında üst düzey yetkinliğe sahip olacağını, hiçbir gencin eğitim amaçlı ya da tatil amaçlı vize sorunu olmayacağını, teknolojiye erişimin zor ve pahalı olmayacağını dile getirdi.

Özel, partisinin iktidarında öğretmen maaşlarını hızla iyileştireceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buradan bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Öğretmen maaşı milletvekili maaşını yakalayana kadar hiçbir milletvekili zam almayacak. Söz veriyorum. Sonrasında milletvekillerimiz maaşlarına zam yapmak isterlerse, öğretmen maaşlarına zam yapacaklar. Bu düzelene kadar CHP iktidarında arkadaşlarımız sabit maaşla bekleyecekler. Bunu öğretmenler, buradan iktidarımız geldiğinde hatırlatsın diye ve o maaşa öğretmenler kavuşsun diye canlı yayında bir söz olarak kaydediyorum. 1 milyon öğretmen atanma bekliyor. 20 bin atama yapacakları belliydi ve beklentinin 5'te biriydi zaten. Yani dün yaptıkları atamalar beklentinin 5'te birini karşılayan ve atanmak için bekleyenlerin sadece 50'de birinin atandığı bir günü yaşadık ve bunu müjde diye anlattılar. Bu yüzden karşı karşıya olduğumuz durum, öğretmenlik mesleği tarihte ve dünya tarihinde uğradığı en büyük saldırıyla karşı karşıya."

"1 milyon öğretmenden 100 bininin bir yıl içerisinde atamasının yapılması sağlanacak"

Özel, 81 ilde bugün il eğitim sekreterlerinin, partisinin iktidarlığında ne yapacaklarını 10 maddede anlattıklarını, öğretmenlerin tüm özlük haklarını içeren personel kanunu yapacakları belirtti.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sisteminin kaldırılacağını, aynı işi yapan ama farklı unvanlarla çalıştırılan öğretmenlik anlayışının son bulacağını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer ülkeyi CHP yönetiyorsa bir tane başöğretmen vardır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğitimin siyasallaşması engellenecek ve öğretmenler üzerindeki antidemokratik baskılara son verilecek. Kamuda ücretli, sözleşmeli öğretmenlik ayrımına son verilecek, kamuda çalışan tüm öğretmenler kadrolu olarak görev yapacak. Özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş uygulaması geri getirilecek, kamudaki öğretmenler kadar maaş almaları sağlanacak, usta öğreticiler hak ettikleri değeri görecekler. Liyakat ilkesi Milli Eğitim Bakanlığında yeniden tesis edilecek, bütün yönetici atamaları bu ilkeye göre yapılacak. Öğretmenlerin görev yetkilerinin devredildiği ÇEDES ve benzeri uygulamaların önünü açan tarikat ve cemaatlerin uzantısı vakıf ve derneklerle yapılan tüm protokoller iptal edilecek, okullarda öğretmenler tek yetkili kılınacaktır."

Özel, şöyle devam etti:

"Tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilecek. Öğretmenlerin insanca yaşayabilmeleri için aylıkları ve ek ders ücretleri günün koşullarına uygun hale getirilecek, ek ders ücretleri maaş içine alınarak emekli aylıklarına yansıtılması sağlanacak ve tüm öğretmenlerin yoksulluk sınırı üzerinde maaş almaları sağlanacak. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ve tüm eğitim iş görenlerine verilecek ve ataması yapılmayan 1 milyon öğretmenden 100 bininin bir yıl içerisinde atamasının yapılması sağlanacak. Bu maddeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek dönemdeki Milli Eğitim Bakanı'nın yol haritası olacak. CHP olarak bunu yakından takip etmeye ve Türkiye için en önemli sorunu olan milli eğitimdeki kalite sorununun ve eğitim camiasının sorunlarının düzeltilmesine katkı sağlayacağız."

Özel'in öğretmen annesi Rukiye Şükran Özel ve öğretmen babası Talat Özel ile okul öğretmenleri, parti üyeleri ve davetlilerin katıldığı programın ardından resepsiyon düzenlendi.