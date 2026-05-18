Özel: Tüm gençler bizim gençlerimizdir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hangi partiden olursa olsun tüm gençler bizim gençlerimizdir. Ülkenin gençleridir. Herkesin de bunu böyle bilmesi, kabullenmesi gerekir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Özel, gündemlerinin ilk maddesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ele aldıkları, gençlik ve spor politikalarının oluşturduğunu kaydetti.

Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "19 Mayıs, Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan ve Mondros Mütarekesi ile işgale uğrayan ülkemizde herkes gelecekten umutsuzken milli mücadele kıvılcımının yakıldığı o tarihin 107'nci yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi şudur; Bu millet, en karanlık ve zor zamanlarında bile aydınlığa yol açma iradesini gösterebilen bir millettir. Bu vesile ile işgal altındaki İstanbul'dan Bandırma Vapuru'na binerek, bizi bağımsızlığa getiren direnişi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını minnetle anıyorum. Biz bugün verdiğimiz adalet ve demokrasi mücadelesinde o vapurdaki iradeyi pusulamız olarak kabul ediyoruz. 107 yıl önce ülkemizin üstüne işgalin gölgesi düşmüştü. Bugün de otoriter bir yönetimin baskılarının gölgesi altındayız" şeklinde konuştu.

Özel, "Atatürk, Cumhurbaşkanı'ydı ama bu dünyadan göçüp giderken bu ülkeyi siyasetçilere emanet etmedi. Kendisi askerdi ama Cumhuriyet'i Genelkurmay Başkanlarına bırakıp gitmedi. Atatürk Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Ama bugün gençler otoriter bir yönetimin ağır baskıları altındadır. Hem ekonomik yoksulluk, hem de sosyal yoksulluk çekiyorlar. Çünkü özgürlükleri kısıtlayan yasakçı bir yönetimin karşısında zor durumdalar" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki gençlerin pek çok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Özel, "Gençler ömürlerinin baharında ağır bir hayatla yüzleşiyorlar. Bugün yaptığımız toplantımızda bütünleşik gençlik güvencesini uzun uzun tartıştık. Ete kemiğe bürünmüş bu projeyi arkadaşlarımızın sunumu üzerine, tüm alanlardaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki politika başkanlarımız görüşlerini bildirdiler. Önümüzdeki dönemde bunu gençliğe yönelik bir büyük lansmanla duyuracağız. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda; eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni, gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel, iktidara geldiklerinde işe ilk önce eğitimden başlayacaklarını aktararak "Kaliteli eğitimi, zengin ailelerin evlatlarının ulaşabildiği sınıfsal bir avantaj olmaktan çıkaracağız. Devletin okullarına yeterli öğretmen, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atamalarını mutlaka gerçekleştireceğiz. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği ve ücretsiz temiz içme suyu uygulamasını tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alacağız. Liseyi bitiren her gencin iyi bir yabancı dil bilmesini ve dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecek teknolojik kabiliyetlere sahip olmasını temin edeceğiz. Bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.

Barınma sorunu olduğunu ve bunu da çözeceklerini anlatan Özel, "Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu çözeceğiz. Genç Kiracı Yasası'nı çıkaracağız. Kiralık sosyal konutları gençlerin kullanımına sunacağız" dedi.

Gençlerden yana bir iktidar olacaklarının altını çizen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi partiden olursa olsun tüm gençler bizim gençlerimizdir. Ülkenin gençleridir. Herkesin de bunu böyle bilmesi, kabullenmesi gerekir. Hiçbir genç hiçbir partiye mensup olmak zorunda değildir. Gençlerin eleştirme hakkı vardır, ayrı durma hakkı vardır, arzu ediyorsa birlikte olma hakkı vardır. Buna kararı verecek olan da gençlerin ta kendisidir. Buradan bütün gençlere sesleniyorum. Bu ülke sizin, bu Cumhuriyet sizin, bu gelecek sizin. Sözünüz kıymetli, elbette oyununuz kıymetli. Emeğiniz kıymetli. Sizden susmanızı isteyenler var. Siz konuşmaya devam edin. Sizden beklemenizi isteyenler var. Siz yürümeye devam edin. Sizi kendilerindenmiş gibi göstermeye çalışanlar var. Uyanık olmaya, bunlara karşı dikkatli olmaya devam edin. Atatürk'ün Samsun'a taşıdığı ideal bugün sizlerin omuzundadır. O ideal hürriyettir, egemenliktir, Cumhuriyettir. İşte 19 Mart darbesiyle saldırılan milletimizin bu idealleridir. Gençlerin umudu kazanacak, Türkiye kazanacak. Şimdiden tüm gençlerin 19 Mayıs'ını kutluyorum, yarın 19 Mayıs etkinliklerinde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir mutlulukla yerini alacak. Gençlerin ne önünde olmak, ne de onları arkamıza takmak değil; onlarla birlikte olmak, onlardan öğrenmek, onlarla birlikte yürümek ve Türkiye'nin geleceğini onlarla birlikte aydınlatmak istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı