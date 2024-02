CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da adaylarını tanıttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Bursa'da adayımız, bir büyük mücadelenin sonunda geçen sefer az daha menzile ulaşacak olan ve o koltuğa oturup hizmet etmek için sadece 32 günü kalan Mustafa Bozbey'dir." dedi.

Partisinin aday tanıtım toplantısı için kente gelen Özel, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'ndeki toplantının ardından İhsaniye Mahallesi'ndeki Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nin açılışına katıldı.

Özel, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin kurulmasına öncülük eden 26. Dönem CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'e ve ona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Bu müzenin yaşatılması için eczacılara, diş hekimlerine ve doktorlara önemli görevler düştüğünü belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eczacı odaları, sürekli evlerinde geçmişten değerli olduğunu düşündükleri birtakım materyalleri, ilaçları, reçeteleri getiren ve 'Bunları ne yapalım?' diye danışılan yerlerdir. Özel müzeler var ama Türkiye'deki en kapsamlı sağlık müzesi burası olunca artık herhalde bizim de temel başvuracağımız katkı sağlayacağımız yapı burası olacak. Burasının her siyasi görüşten insana açık olduğunu ifade etmek isteriz. Bu meseleleri siyaset üstü değerlendiririz ve her görüşten, her partiden siyasileri de buraya sahip çıkmaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Özel, müzeyi gezdi.

"Erkan Aydın gelirse Osmangazi'nin yüzünü güldürecek"

Özel, Atatürk Caddesi'nde CHP Osmangazi İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışında, Osmangazi Belediye Başkan adaylarının Erkan Aydın olduğunu hatırlattı.

Kendisi gibi eczacı olan Aydın'ın, milletvekilliği döneminde Bursa için TBMM'de yoğun çalışmalar yaptığını dile getiren Özel, "Ben onu ilk tanıdığımda gönlünde Osmangazi Belediye Başkanlığı vardı. Ben ona 'Erkan sende milletvekili kumaşı var' dedim. O zaman bana dedi ki 'Yok Başkanım ben Osmangazi'ye, memleketime belediye başkanı olacağım.' Önce olamadı, Allah nasip etti milletvekili oldu. Gayet güzel çalışmalar yaptı." ifadesini kullandı.

Özel, Aydın'ın yeniden Osmangazi Belediye Başkan adayı olarak seçime gireceğini anımsattı.

Erkan Aydın'a destek isteyen Özel, şunları dile getirdi:

"Şimdi bir sefer daha Osmangazi diyor. Bugün eğer Osmangazi'ye Erkan Aydın'ı getirirseniz Türkiye'deki CHP'li belediyeler ve dünyada siyasi akrabalarımızın yönettiği çok güzel kentler var. Harika dağlık alanları olan, mesire yerleri olan ve kente çok önemli katkılar sağlayabilecek dünya projeleri, Dünya Bankasının fonları, siyasi akrabalarımızın dayanışma fonları var. Eğer Osmangazi'ye Erkan Aydın gelirse Özgür Özel arkasında Osmangazi'nin yüzünü güldürecek. Söz veriyorum."

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Tayyip Erdoğan'a buradan açık çağrımdır. Eğer 10 bin liralık emekli halinden memnunsa, 16 bin 250 lira olmuş açlık sınırı TÜRK-İŞ bugün açıkladı. 17 bin lira alan asgari ücretli halinden memnunsa, köylüler, çiftçiler halinden memnunsa, şu Bursa esnafı halinden memnunsa, gençler, işsizler halinden memnunsa, o zaman oyu sana versinler ama yokluk varsa, işsizlik varsa, enflasyon varsa ve bu ülkedeki herkes büyük bir ızdırap içindeyse o zaman 31 Mart'ta sana gerekli cevabı sandıkta verecekler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçe başkanlığının açılış kurdelesi kesildi.

"Şu andaki halinden memnun olmayan herkesi davet ederiz"

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı binasının açılışına da katılan Özel, bu binayı babaevi olarak nitelendirdi.

İlçe başkanlığının tapusunun kendisinde ve kendisinden önceki genel başkanlarda olmadığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Buranın tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu babaevine Yıldırım'daki şu andaki halinden memnun olmayan herkesi davet ederiz. Yıldırım'da gencecik bir adayımız var. 38 yaşında Mehmet Önder Mutlu hepimizin göz bebeği genç bir kardeşimiz. Bursa'da adayımız, bir büyük mücadelenin sonunda geçen sefer az daha menzile ulaşacak olan ve o koltuğa oturup hizmet etmek için sadece 32 günü kalan Mustafa Bozbey'dir. Yeniden Bursa'ya, yeniden buraya geleceğim. Şimdilik hem Mehmet Önder Mutlu kardeşimi hem Mustafa Bozbey'i sizlere emanet ediyorum."

Özel'e ziyaretlerinde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adayları, Ceyhun İrgil ile partililer eşlik etti.