CHP Genel Başkanı Özel, Ardahan Posof Belediyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz CHP olarak terör bitsin, analar ağlamasın istiyoruz ama Meclisteki hiçbir parti dışlanmasın ve bu terör sorununa bu ülkede barışçıl bir çözüm, herkesin rızasıyla başta da şehit ailelerinin, gazilerin rızasıyla üretilecekse üretilsin." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Özel, Damal ilçesinde parti otobüsünde vatandaşı selamladı ardından Posof ilçesine geçti.

Özgür Özel, burada belediye önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçimlerde Posof ilçesini kazanmanın gururu içinde olduğunu ve teşekkür etmek için ilçeye geldiğini söyledi.

Atatürk'ün partisini iktidar yapmak istediklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli'ye hep söylüyorum, her şeyden bir beka sorunu çıkarıyor. 'Efendim CHP kazanırsa Ardahan'ın, Ankara'nın, İstanbul'un beka sorunu olur' diyor. Kazandık, iki dönemdir yönetiyoruz, hiç beka sorunu yok. MHP'li Baki ağabeyin bile keyfi yerinde, beka sorunu yaşayan yok ama öbür taraftan esas beka sorunu bütün dünyanın, Türkiye'nin üzerinde gözünün olması, burada hayal kurması değil, bizim gençlerin bütün dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması. 4 gençten 3 tanesi valizleri kafada toplamış ve 'Ben ilk fırsatta yurt dışına gideceğim' diyor. İşte o zaman perişanız."

Özel, son günlerde yaşanan gelişmelere değinerek "Ülkeyi yönetenlerin yüzleri kararmış, niyetleri bozmuş, ilk fırsatta kendinden olmayanı terörist ilan ediyor. Sonra işine geldi mi terör örgütünün elebaşısını 'gelsin Mecliste konuşuversin' diyor. Biz CHP olarak terör bitsin, analar ağlamasın istiyoruz ama Meclisteki hiçbir parti dışlanmasın ve bu terör sorununa bu ülkede barışçıl bir çözüm, herkesin rızasıyla başta da şehit ailelerinin, gazilerin rızasıyla üretilecekse üretilsin. Bir de bu milletin Atatürk'ün partisine bizim gibi ay yıldızlı al bayrak için can verenlerin partisine, bu mübarek camilerden ve minarelerden ezan durmasın diye can verenlerin, bu ülkeyi Yunan, Rus, Fransız ve İtalyan ordularından kurtaranların kurduğu partiye, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan partimize... Geçen de döndü dediler ki 'Bölücüsünüz, bilmem nesiniz'. Biz bunların yaptığının yüzde 1'ini yapmadık ama şimdi AK Partilisi, MHP'lisi bir lafla birlikte bütün tükürdüklerini yaladılar başka bir şey yapıyorlar." dedi.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin ve barışının da tek teminatıdır. Bizim milliyetçiliğimizin zekatı başkalarına yeter. Bizim bu ülkeyi sevmemizin, bu ülkeye bağlılığımızın zekatı başkalarına yeter. İşe gelince milliyetçi, işe gelince başka türlü, işe gelince muhafazakar, işe gelince başka türlü. CHP gibi kurulduğu günden beri bu ülkenin birliğinin ve beraberliğinin, ay yıldızlı al bayrağının, camisinin minaresinden ezan okunmasının da her fikrin söylenmesinin de Alevi'sinin, Sünni'sinin, Kürt'ünün, Türk'ünün de teminatı Atatürk'ün partisi CHP'dir. Bundan sonra bu konularda ama Ardahan'da ama 81 vilayette ama 983 ilçede bu konularda kimse bize konuşmasın. Herkesin ne dediğini, ne yaptığını, oy için ne hamaset yaptığını, başkalarını nasıl karaladığını, günü gelince nelere kalkıştığını hepimiz gördük. Biz asla ve asla bu ülkede kimsenin gözünün yaşının akmasını istemeyiz. İki şeyin rengi olmaz, ananın gözünün yaşının rengi ve işçinin alnının teri. Bu ikisi paha biçilmez, bunlar konusunda en hassas parti CHP'dir."

Açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜİK yılın son günü yine emekçilere, yine emeklilere gol attı geçti. Hiçbir yere bağlı olmayan, kimseye borcu olmayan üniversite hocalarından kurulmuş bağımsız bir kuruluş, hesaplamış enflasyonu yüzde 83, TÜİK hesaplamış yüzde 44. Bu ayın enflasyonu güya yüzde 1'miş. Oysa aralık ayında iğneden ipliğe her şeye zam yaptılar ama birçoğunun geçerliliğini 1 Ocak yaptılar. Niye? Bugünkü enflasyon hesabına girmesin diye. Girerse enflasyon 2-3 puan yüksek olacak ya... Benim Posoflu emekli amcam 3 puan fazla zam alacak. Onun cebinden o parayı çalmak için zamları 4 Ocak'tan geçerli yaptılar, aralık ayında durdular. TÜİK'e de talimatı verdiler, enflasyonu kendilerince ayarlattılar şimdi emeklilere yüzde 11 zam, yüzde 15 zam, memura yüzde 11, işçiye yüzde 15 zam, hadi bakalım geçinin."

Konuşmanın ardından Posof Belediyesini ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Erdem Demirci'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.