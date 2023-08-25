CHP Genel Başkan Yardımcısı Uyar'dan Merkez Bankası kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasıyla ilgili, "Geçmişte inatla, ısrarla izlenilen yanlış politikaların acı sonuçlarını bugünden sonra daha fazla hissedeceğiz. Normal vatandaşların artık krediye erişimi zorlaşacak, kredi kartı harcamalarında borçlanma oranı artacak. Hatta ilerleyen zamanlarda iş yeri iflas sayılarında da artışlar yaşanacak" dedi.

CHP İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyar, 1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta kısmi uzlaşma ile sona eren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Sendikaların; yüzde 70 zam, kira yardımı, en düşük memur maaşının 45 bin TL seviyesine yükseltilmesi talebine karşılık iktidar önce 2024 yılı için yüzde 14 artı 9 puan teklif etmiş, daha sonra ise bu teklifini sadece birer puan artırarak yüzde 15 artı 10 puan olarak revize etmişti. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini tam 36 puan güncelleyerek yüzde 58'e yükseltirken, kamu emekçilerine ve memur emeklilerine, yani toplamda 6,5 milyon kişiye ve ailesine iktidarın uygun gördüğü zam, tahmini enflasyonun katbekat altında kaldı. Yani kısacası bu 1 aylık süreçte toplu pazarlık, kamu emekçilerine ve emeklilerine toplu bir sefalet dayatması yapılmıştır" diye konuştu.

'DAYATMA MASASI OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK'

Uyar, zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin devreye girmesiyle ilgili de "Hakem kurulunun 11 üyesi var. Bunların 7'sini bizzat Erdoğan atıyor. Ağırlığı Erdoğan'ın atamalarıyla oluşan bu hakem kurulunda emekçilerimizi memnun edecek bir sonuç çıkmayacağı malumun ilanı olacaktır. Kısacası mevcut sendikalar yasasının antidemokratik yapısı çözülmeden, kamu emekçilerinin grev hakkı anayasal güvence altına alınmadan, bu toplu pazarlık masası 'toplu dayatma masası' olarak kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'KİTLESEL İŞSİZLİK ARTACAK'

Uyar, Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasıyla ilgili de "Hatırlanacağı üzere Erdoğan'ın sözde 27 aylık 'nas süreci' haziran ayında politika faizlerinin 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltilmesi ile son bulmuştu. Kendisi geçmişte ne demişti? Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. 27 aylık dönemde ülke ekonomisini felakete sürükleyen Erdoğan, böylece kendi kendine yenilmiş oldu. Geçmişte faizlerin düşürülmesi zaten bir anlam ifade etmemiş, piyasa faizleri ile politika faizleri arasındaki makas gitgide açılmıştı. Geçmişte inatla, ısrarla izlenilen yanlış politikaların acı sonuçlarını bugünden sonra daha fazla hissedeceğiz. Faiz kararı ile ücretleri enflasyon karşısında eriyen ücretli emekçilerin, neredeyse ikinci bir geçim kaynağına dönüşen kredi ve kredi kartı borçları daha fazla artacak. Normal vatandaşların artık krediye erişimi zorlaşacak, kredi kartı harcamalarında borçlanma oranı artacak. Bunun sonucu iç talep daha fazla daralacak. Şirketlerin çalışan alırken daha tereddütlü davranmasına, ücret artışlarına karşı daha mesafeli davranmasına neden olacak. Hatta ilerleyen zamanlarda iş yeri iflas sayılarında da artışlar yaşanacak. Bunun neticesi kitlesel işsizliğin artmasının önü açılacak" dedi.