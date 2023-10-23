CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: 'Kurultayımızda gücümüze güç katacağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kurultayda güçlerini artıracaklarını ve yerel seçimler için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Fazıl Say'ın konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Öztrak ayrıca, önümüzdeki yılın vatandaş için zor olacağını ve yerel seçimlere hazırlandıklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kurultayımızda gücümüze güç katacağız. Delegelerimizin mihenk taşına vurulduktan sonra, 'Alındım, kırıldım, gücendim' demeden, kol kola girip, tüm gücümüzle yerel seçimler için çalışacağız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, İsrail ve Filistin arasında yaşananlara ilişkin, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı sürüyor. Siviller, çocuklar, mülteci kamplarındaki okullarda, hastanelerde, pazar yerlerinde, bombaların hedefi oluyor. Yerinden yurdundan sürülmek, tehcir edilmek isteniyorlar. Daha fazla ölüm ve acıya neden olmadan, taraflar arasında önce ateşkesin sağlanması, ardından meselenin yan yana iki devlet temelinde, adil bir barışla kalıcı çözüme ulaştırılması gerekiyor. Bunun için Türkiye ile diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların da elinden geleni yapması şart. Ama maalesef ufukta buna yönelik yapıcı bir çaba görünmüyor" dedi.

Öztrak, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Filistin'e verdiği destek yüzünden Avrupa'da vereceği konserlerinin iptal edilmesine tepki gösterip, "İş öyle bir noktaya geldi ki, bu kutuplaşmanın şirazesi öylesine kaydı ki, dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın, barış için, iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin birlikte inşasından yana açıklamaları nedeniyle bir Avrupa ülkesindeki konserleri iptal edildi. Bu karar, büyük bir ayıptır. İnsanlık açısından da ifade özgürlüğü açısından da kabul edilemez" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL VATANDAŞ İÇİN KOLAY OLMAYACAK'

Öztrak, TBMM'ye sunulan 2024 bütçesine ilişkin eleştirilerini dile getirerek, "Açıklanan rakamlara göre, önümüzdeki yıl vatandaş için hiç de kolay olmayacak. Enflasyonun yüzde 33 tahmin edildiği, maaş, aylık ve ücretlere zamların buna göre yapılacağı 2024'te, vatandaştan toplanan vergiler enflasyonun 2 katından fazla, yüzde 73 artacak. Ama vatandaşın ödeyeceği vergi ve harçlardan, zamlardan gelen, trilyonlarca lira para da yetmiyor. Borçlanma limiti yüzde 5'lik dilimlerle 3 trilyon liraya kadar çıkarılıyor. 2024'te faiz harcamaları, ilk kez 1 trilyon lira sınırını aşıyor. Bir yılda ikiye katlanarak 1 trilyon 254 milyar liraya ulaşıyor. Milletin parasını da seçim için savurdu. Sonunda ne Merkez Bankası'nda rezerv kaldı ne de Hazine'de para. Tulumbada su bitti, tam takır kuru bakır, el elde, baş başta kaldılar" dedi.

'YEREL SEÇİM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Öztrak, seçim dönemine hızla gidildiğine dikkat çekerek, "Bu yıl başlayan seçim sürecinin son dönemeci, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler olacak. Yaklaşan yerel seçim sandığı aynı zamanda milletimiz için kendisine bu zulmü layık görenlere, bir mesaj verme fırsatıdır. 2019'daki yerel seçim zaferimizin ardından CHP'li belediye başkanları, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, hemşerilerini gerçek hizmetle buluşturdu. Koronavirüs geldiğinde, 5 maskeyi dağıtamazlarken, belediyelerimiz hemşerilerinin hemen yanı başındaydı. Çocuklar yatağa aç girmesin diye bizim belediyelerimiz çalıştı. Besicinin sütünü hak ettiği fiyattan alıp, okullarda dağıttı. Borcundan harcından daralan çiftçiye, elini bizim belediyelerimiz uzattı. Çiftçinin fidesinden gübresine, ne eksiği varsa bizim belediyelerimiz koştu. 100'üncü yılımızda yapacağımız 38'inci Olağan Kurultayı'mıza artık 10 gün kaldı. Kurultayımızda gücümüze güç katacağız. Delegelerimizin mihenk taşına vurulduktan sonra, 'Alındım, kırıldım, gücendim' demeden, kol kola girip, tüm gücümüzle yerel seçimler için çalışacağız. Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren 25,5 milyon seçmene karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.