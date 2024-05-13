CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Çiftçilerin Sorunlarına Kalıcı Çözümler Üretmeliyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ülkenin bugünü ve geleceği için çiftçilerin sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'nin tarım ve ormancılık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adem, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de çiftçinin halinin içler acısı olduğunu, bu özel günü artık nutuk ve vaatlerle geçiştirmenin bir anlamının kalmadığını dile getirdi.

Acil ve köklü tedbirler alınmazsa yakın gelecekte bu günün sadece eskiden çiftçilik yapanları anmak için kutlanacağını vurgulayan Adem, şöyle devam etti:

"Üzülerek görüyoruz ki çiftçilerimiz her geçen gün biraz daha yoksullaşmakta, göç etmekte ve çiftçiliği bırakmaktadır. Üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar, iklim krizinin etkileri, pazarlama sorunları, yeterli desteklerin olmaması ve köklü politika eksiklikleri, çiftçilerimizi adeta çaresiz bırakmıştır.

Mazot, gübre, ilaç fiyatlarındaki akıl almaz zamlar, bir avuç tohumun bile altın değerinde olmasına neden olmuştur. Kuraklık, sel ve diğer afetler her yıl milyarlarca liralık zararlara yol açmakta, çiftçilerimiz borç batağına saplanmaktadır. Küresel ısınmanın son yıllarda daha da hissedilir hale gelmesi, geleneksel tarım yöntemlerini işlevsiz kılmaktadır."

"Geçici çözümlerle oyalanmanın anlamı yok"

Erhan Adem, aracılar ve tekelleşmenin önüne geçilememesi nedeniyle çiftçinin ürününün hak ettiği değeri bulamadığını savundu.

Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alamadığını, kazançlarının sürekli eridiğini ifade eden Adem, "Yeterli tarımsal destekler, kredi ve sigorta imkanları sunulamamakta, teknik destek ve eğitim eksiklikleri had safhaya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Adem, tüm bu sorunların, özellikle genç çiftçileri kırsal kesimden göçe zorladığına dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Toprağa bağlılığımız her geçen gün azalmakta, atalarımızdan miras kalan bu kutsal mesleğimiz yok olmaktadır. Eğer bu gidişata bir an önce dur denilemezse yakın gelecekte çiftçilik sadece bir anma günü olarak hatırlanacaktır. Bugün artık nutuklar, vaatler ve geçici çözümlerle oyalanmanın bir anlamı yoktur.

Toprağa, üreticiye ve geleceğimize gereken değer verilmediği sürece, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlamak anlamsızlaşacaktır. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, çiftçilerimizin sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretmeliyiz. Aksi takdirde, bu özel günü sadece geçmişte çiftçilik yapanları anmak için kutlayacağız. Bunun olmasına kesinlikle izin vermemeliyiz."

Partisinin iktidar olması halinde ülkenin gerçek efendileri olan çiftçilerin sorunlarına kalıcı çözümler getireceklerini, tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracaklarını vadeden Adem, çiftçileri hak ettikleri refah seviyesine kavuşturacaklarını kaydetti.