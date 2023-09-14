CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan maden kazası uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Armutçuk Müessesi'nde meydana gelen kazayla ilgili aylar öncesinden uyarı yaptığı ortaya çıktı. Akın, diğer dört madende de facia yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Armutçuk Müessesi'nde meydana gelen kazayla ilgili aylar öncesinden uyarı yaptığı ortaya çıktı. CHP'li Akın, Kasım 2022'de TBMM'de yaptığı konuşmada, "Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun diğer madenlerinde de sorun var. Diğer dört madende de facia yaşanabilir. Sorumluluk yükümlülük sizin üstünüzde; daha fazla canlarımız gitmesin. Buradan uyarıyoruz. Sizin için insan hayatı önemli olmayabilir ama biz önce insan diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Müessesi'nde meydana gelen facianın ardından, kuruma bağlı diğer ocaklardaki tehlikeye dikkat çekmişti. CHP'li Akın, komisyon toplantısında TTK'ya bağlı diğer madenlerde pek çok sorun olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu. Amasra faciasında sigorta yapılmadan işçilerin madene gönderildiğini kaydeden CHP'li Akın'ın 16 Kasım 2022 tarihli uyarısı TBMM'nin resmi tutanaklarında şöyle yer alıyor:

"DİĞER DÖRT MADENDE DE FACİA YAŞANABİLİR"

"Bize gelen bilgilere göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun diğer madenlerinde de sorun var. Bakın, diğer dört madende de facia yaşanabilir. Sorumluluk, yükümlülük sizin üstünüzde; daha fazla canlarımız gitmesin, buradan uyarıyoruz. Sizin için insan hayatı önemli olmayabilir ama biz önce insan diyoruz."