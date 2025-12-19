Haberler

CHP Sözcüsü Emre, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Trump'ın İsrail'in Gazze'yi yutma planına karşı daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Emre, iktidarı emekli maaşları ve yoksulluk yönetimi konusunda eleştirirken, partinin milletle olan bağını da yineledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Trump'ın İsrail'in Gazze'yi yutma planına karşı daha etraflı, daha dikkatli, daha önemli desteklerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 1978'deki Maraş olaylarında yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

CHP'nin, Türkiye'yi yurt dışında şikayet ettiği iddialarını eleştiren Emre, "CHP, Cumhuriyet'in kurucu iradesidir. Ülkemizin itibarını ve menfaatini her platformda sonuna kadar savunur." diye konuştu.

İktidarı eleştiren Emre, şöyle devam etti:

"CHP, otokratlara karşı demokratların mücadelesinde tarihi bir sorumluluk üstlenmektedir. CHP, milletimizin takdiri ve desteğiyle son yerel seçimde birinci parti olarak çıkmıştır ve halihazırda da Türkiye'de uzunca bir süredir birinci parti pozisyonunu korumaktadır. Biz sırtımızı milletimize dayıyoruz. İlk seçimde de yine sırtımızı milletimize dayayarak iktidar olacağımıza yürekten inanıyoruz."

Emre, emekli maaşlarını eleştirerek, bu konuda bir an önce düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

İktidarın yoksulluğu bitirmek ve azaltmak yerine onu "yönetme" peşinde olduğunu savunan Emre, "Bu düzen zenginleri daha fazla büyütüyor. Bu bir sınıfsal meseledir ve tercihtir. " değerlendirmesinde bulundu.

Emre, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürülmesine ilişkin ise, İHA'nın neden daha fazla gözlendiği, içerilere kadar girdiği ve burada izlenerek müdahale edildiği konusunda daha kapsamlı açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

Suriye'de federatif yapılanmalara yönelik gelişmeleri gözlemlediklerini dile getiren Emre, "Bizim oradaki bakış açımız Washington'dan Trump'tan esen rüzgara göre olmamalı. Orada Trump yönetiminin öncelik verdiği gruplara göre Türkiye pozisyon almamalı." dedi.

Emre, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çekerek, "CHP olarak kesinlikle Gazze halkının yanında olduğumuzu, dayanışma gösterdiğimizi bir kez daha ifade edelim. Trump'ın İsrail'in Gazze'yi yutma planına karşı daha etraflı, daha dikkatli, daha önemli desteklerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
