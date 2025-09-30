CHP'den Milli Savunma Üzerine Eleştiriler: KAAN Uçağına Destek Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Hükümetin ve savunma sanayi yönetiminin milli güvenliğimize yönelik adımları etkili ve yerinde atamaması ne kadar sert bir şekilde eleştirilmeyi hak ediyorsa mevcut durumda motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydeden ve onlarca yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve emeğin ürünü olan KAAN uçağın projesini küçümsemeye çalışmak o kadar yanlıştır" dedi.

CHP'li Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, savunma sanayinin milli bir gurur olduğunu ve siyaset dışı olduğunu söyleyerek, "KAAN milli muharip uçak, tam harekat kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gibi tüm milli güç unsurlarını kullanarak bir ara çözüm bulmak hayati önem taşıyor. Mevcut tehditler dikkate alındığında tasarruf lüksü yok. Türkiye'nin acil muharip uçak ihtiyacının karşılanması; hükümetin, ABD yönetiminin bilmediğimiz taleplerini yerine getirmesine bağlı hale gelmiş durumda. F-35 için CAATSA ve yıllık NDAA (Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) yasalarında düzenleme şart. F-16'da kongre onayı mevcutken ilerleme kaydedilmemesi ise muhtemelen ya Türkiye'nin isteksizliğinden ya da ABD'nin süreci yavaşlatmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Trump ve Erdoğan görüşmesinin belirsizlikleri aydınlatamadığını belirten Bağcıoğlu, "İthal edilecek KAAN motorlarında bile sorunla karşılaşılabileceği ifade ediliyor. Vazgeçilmez ve ısrarla gündeme getirdiğimiz acil ihtiyaç; KAAN'a köprü kuracak her ara çözüm hamlesinin 2027 miladına karşı hava üstünlüğümüzü güvence altına alması; atılacak her adımda, Türk vatanını havadan gelecek tehditlere karşı koruma sorumluluğu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüşlerinin esas alınmasıdır. Bu konuda milli güvenliğimizi öncelemeyen siyasi veya ticari hedefli her türlü yaklaşıma şiddetle karşı çıkıyoruz. Sorumluluk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise nihai kararda da görüşlerinin öncelikli ve esas olması gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.

'YABANCI MOTOR KULLANILMASI DÜNYADA DA YAYGIN'

Bağcıoğlu, KAAN prototipleri için 2017 yılında ihracat lisansı alınan 10 adet motorun ABD'den teslim alındığının kamuoyuna açıklandığını hatırlatarak, "KAAN'ın Blok 10 ve 20 modelleri olan seri üretim uçaklarda kullanılacak F110 motorları için de ayrıca ihracat lisansı gerekiyor. Dışişleri Bakanının çizdiği olumsuz tablo bu motorları kapsıyor. Aslında, uçak ve uçağın diğer sistemlerinin geliştirme sürecinin gecikmemesi maksadıyla yabancı motor kullanılması dünyada da yaygın olarak uygulanan bir usul. Fransızların Rafale ve konsorsiyumun Eurofighter uçaklarında da bu yöntem uygulandı. Ancak bununla beraber seri üretim konusunda sorun ciddileşebilir. ABD'den motor tedariğinde oluşabilecek sıkıntılardan dolayı seri üretimde yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı hükümeti ve yetkili kurumları mevcut tüm imkanları kullanarak milli muharip uçak KAAN ve milli uçak motoru projelerine yönelik insan kaynağı takviyesi ve maddi kaynak aktarımı gibi düzeltici tedbirleri almaları konusunda göreve davet ediyoruz. Hükümetin ve savunma sanayi yönetiminin milli güvenliğimize yönelik adımları etkili ve yerinde atamaması ne kadar sert bir şekilde eleştirilmeyi hak ediyorsa mevcut durumda motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydeden ve onlarca yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve emeğin ürünü olan KAAN uçağın projesini küçümsemeye çalışmak o kadar yanlıştır. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu her şeyden önce projede özveriyle çalışan personele büyük bir haksızlıktır" dedi.