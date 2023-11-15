Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Türkiye'nin Büyükelçisi ile İlişkileri Ele Aldı

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ile iki ülke ilişkilerini ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının artırılması vurgulandı.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Bugali, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz'ı kabul etti.

Görüşmede, Bugali, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler bağlamında, çeşitli düzeylerde işbirliğinin artan dinamizmine övgüde bulunarak, Cezayir'in, iki ülke ve halkı birleştiren ortak noktalara dayalı bu ilişkileri geliştirme arzusunu vurguladı.

İki ülke Meclisleri arasındaki işbirliğinin de arzu edilen seviyeye ulaşması için hala güçlü teşviklere ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Bugali, Meclislerdeki dostluk gruplarının bu önemli ikili işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

Bugali, ekonomik göstergelerin açık şekilde tatmin edici bir gidişata işaret ettiğini kaydederek özellikle Cezayir'in yatırım ve ekonomik gayrimenkul kanunlarının yatırımcılara sağladığı cazip teşvikler dikkate alındığında ekonomik ve ticari iş olanaklarının yükseltilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında kültür ve turizm alanında da işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yapan Bugali, genç nesilleri ortak tarihleriyle buluşturacak ilgi çekici çerçeveler yaratmanın gerekliliğini vurguladı.

Öte yandan Büyükelçi Küçükyılmaz ise iki ülke arasındaki iyi ilişkileri takdir ederek, ekonomik ve ticari işbirliğine dair genel bir sunum yaptı.

Küçükyılmaz, her iki ülkeden uzmanların iki ülkenin ortak tarihi için bir çalışma yapması önerisinde bulunarak, Cezayir'de yakın zamanda bir Türk Kültür Merkezinin açılacağı bilgisini paylaştı.