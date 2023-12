Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Ekonomi dimdik ayakta"

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, "Çok şükür birtakım sıkıntılar olmasına rağmen, pandemi gibi deprem gibi büyük belalarla birlikte uğraşmamıza rağmen bugün ekonomi dimdik ayakta" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki'ye Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Ali Ertuğrul, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri eşlik etti. Vali Baruş ile görüşen Özhaseki, protokol üyeleri ile Tarihi Üzüm Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceleyerek orada bulunan esnafla sohbet etti. Esnaf, Bakan Özhaseki'ye gül lokumu ikramında bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı Binası'nı ziyaret eden Özhaseki partililerle bir araya geldi. Basın mensuplarına belediyelerdeki amacın hizmet olduğunu vurgulayarak, "Bundan üç yıl kadar önceydi. Başkanım tarih hatırladı, 2020 Eylül ayı başlarında genel başkan yardımcısı olarak Isparta'ya gelmiştim. Burada yapılacak projeleri tek tek gözden geçirmiştik. İstişare etmiştik başkanımızla. O zaman gerek çarşı içerisinde sokak sağlıklaştırma yapılabileceğini, gerekse dağ civarında bir millet bahçesi olma işini hep konuşmuştuk. Sağ olsun gayretli ve elinden geleni yapan bir başkanımız var. Allah uzun hizmet ömür versin diye de dua ediyoruz. Bunların neticesinde bugün üç sene sonra gelip aynı yerlerin açılışını yapmayı da Cenabı Allah nasip etti. Bizim belediyelerdeki zaten amacımız hizmet. Kimsenin birine, imanına, ırkına, meşrebine, partisine asla bakmayacağız. Deli gibi hizmet edeceğiz Sözümüzde durduğumuz içindir ki aradan yıllar geçti. Kaç seçim geçti, hala hem genelde hem de yerelde çok şükür birinci parti olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bugün ekonomi dimdik ayakta"

Konuşmalarına AK Parti iktidarlığı döneminde yapılan projeleri değerlendiren Özhaseki, "Bütün AK Parti teşkilatları şunu bilsinler. Bir kere bizim gözümüz ak. Başımız dik. O kadar çok iş yaptık ki bu ülkeye önce hükümet etme noktasında hangi bakanlığı ele alırsanız alın. Hangi alanı söylerseniz söyleyin geçmişte seksen yıl boyunca yapılmış olan işlerden çok daha fazla iş yaptık. Tabii ki geçmişte, otuzlarda, kırklarda, ellilerde, altmışlarda iş yapanlardan Allah razı olsun. Ölenlere Allah rahmet etsin. Biz hayırla anarız ama bizim şu yirmi yıllık iktidarımız döneminde her bir alanda sağlıkta da, ulaşımda da, ekonomide de, enerjide de aklınıza gelebilecek her bir alanda geçmişte yapılanlardan çok daha fazla kat kat fazla iş yaptık. Eski hastaneciliğin durumunu bilirsiniz. Gece yarısı üçte dörtte gidip sıra bekleyen insanlardık. Küçücük bir kağıda yazarlardı, yüz on iki, yüz on beş diye sıramızın gelmesini saatlerce beklerdik. Ama üçte sadece o kağıdı almak için uğraşırdık. Rehin kalan hastaları bilirsiniz siz de. Şimdi öyle mi? Çok şükür. Ulaşımda birkaç misli yollar, otobanlar, köprüler, alt geçitler, üst geçitler elhamdülillah. Enerjide otuz iki otuz üç bin civarında otuz üç bin envalık kurulu gücümüz vardı. Eğer o öyle devam etseydi şu ışıklar yanmazdı şimdi. Şu anda yüz beş bin envaya çıktı. Yarısı da yenilenebilir herhalde. Savunma sanayinde dün bize paramızla silah vermezlerdi. Şimdi kendimiz üretiyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, helikopterlerimizi, uçaklarımızı kendimiz yapıyoruz artık. Yerli aracımızı üretiyoruz. Nihayetinde çok şükür birtakım sıkıntılar olmasına rağmen pandemi gibi deprem gibi büyük belalarla birlikte uğraşmamıza rağmen bugün ekonomi dimdik ayakta. O sıkıntılarla kısa süre içerisinde inşallah aşacak olanlar yine bizleriz. Değerli kardeşlerim bunun yanı sıra bir önemli nokta daha var. Eskiden bu memlekette bir vesayet rejimi vardı, bizler seçeriz, Ankara'ya göndeririz. Ama orada yılanlar, çıyanlar bekliyor. Başına neler getirdiler Allah bilir. Hepsini gördük değil mi zamanında? En ileride gördük, altmışlarda gördük, yetmişlerde gördük, seksenlerde gördük. Siz de bunu yakından hissetmişsinizdir Ispartalı olarak. Bizim seçtiğimiz, bizi temsil etsin diye giden insanlara önce itibarsızlaştırma yaparlar. Sonra idare edemez duruma getirirler. Eğer söz dinlemezse vatandaşı dinlerse o gidenler bizim seçtiklerimiz faili meçhuller başlar. Sonra ihtilal ortamı hazırlarlar. Pak ihtilal yapar Defalarca bunu tekrar ettiler. Bize de aynısını yaptılar mı? Yaptılar. Ama çok şükür başımızda Recep Tayyip Erdoğan diye yiğit bir adam vardı. Siz kimsiniz? Defolun dedi. Onları toprağa gömdü. Bir daha da çıkamayacaklar inşallah yine onların uzantısı olarak özgürlükler asla genişletilmelidir" dedi.

"Elhamdülillah bizim milletimizi onurla temsil eden bir Cumhurbaşkanımız var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarlığı döneminde yaptıklarına değinen Bakan Özhaseki, "Doğudaki bir vatandaş ben Kürt'üm diyemezdi. Niye diyemiyor? Desin kardeşim ne var bunda? Allah öyle yaratmış. Bu dünyaya gelirken kimse dilekçe vererek gelmiyor. Dilini konuşturmazlardı. Bir vatandaş ben Aleviyim bile diyemezdi. Bunun gibi inancından dolayı başını örten bizim küçücük yavrumuz da üniversite kapılarından içeri alınmazdı. İkna odaları da ağlatılırdı. Biz nice böyle badireler atlattık. Çok şükür şimdi onlar da geride kaldı. Mecliste bir tane hanımefendi girmişti hatırla rahmetli Ecevit buna haddini bildirin diye çabalıyordu. Niye? Laiklik tehlikeye düşermiş. Cumhuriyete bir şey olurmuş. Peki aradan şu kadar zaman geçti. Meclisteki kadınlarımızın yarısı kapalı, yarısı başını açmayı tercih ediyorlar. Başımızın üstüne. Laikliğe bir şey mi olur arkadaşlar. Cumhuriyet tehlikeye mi düştü? Tehdit altında mı? Kardeşlik oldu, dostluk oldu. Devlet millet dayanışması oldu. Kaynaşması oldu elhamdülillah. ve bir de benim en çok dikkat ettiğim konu, yurt dışına giden bizim başbakanlarımızın, cumhurbaşkanlarımızın, bizi temsil edenleri oradaki tavrı her zaman benim içimi yakar. Hatırlayın Amerika Başkanı'nın karşısındaki eski başbakanımızın duruşu. Ben hiç oy vermedim. Ama içim yanmıştı benim. Şimdi öyle mi? Gittiğimiz her yerde Sayın Cumhurbaşkanımız itibarla karşılaşıyor. ve yolunu değiştirerek karşılaşıp ayak Sohbet etmek için liderleri ne turlar attıkları beş ayrımda bulunan birisi olarak. Gittiği her yerde itibar görüyor. Geçenlerde bir devlet başkanı aramıştı. Söylemeyelim şimdi. Ben üzgün Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Yeni seçilmişti. Ben sizi hoca olarak, önder olarak gördüm ki demişti. Devlet başkanları böyle söylüyor şimdi. Elhamdülillah bizim milletimizi onurla temsil eden bir Cumhurbaşkanımız var. Son dönemdeki üst üste gelen tehlikelerden de el yüzünden bizleri bir kenara sıyırıp o kötülükleri def edecek bir gücü var. Son birkaç sene içerisinde Gezi Olayları arkasından hukuk darbesi çukur eylemleri, 15 Temmuz herhangi birisi bir ülkenin başına gelmiş olsa o ülkeyi çökertirdi. Şimdi çok şükür bunların hepsini beddua ettik. ve önümüze bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzde dört buçuk sene boyunca seçimsiz dönemde bu ülkeyi ayağa kaldıracağız"

Yaptığımı açıklamada 24 Mart yerel seçimlere değinen Bakan Özhaseki, "İnşallah yerel seçimde de başarıyla çıkıp Cumhur İttifakı olarak yine eskiden aldığımız belediye sayısından daha fazla belediye alarak daha fazla oy alarak çıkacağız ve önümüzde dört buçuk sene boyunca seçimsiz dönemde bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, şaha kaldıracağız. Bir taraftan depremlerle uğraşıyoruz. Ki kolay değil Cumhurbaşkanımız ifade ediyor. Yüz dört milyar dolar bütçeye etkisi. Bir taraftan İstanbul'a olabilecek bir deprem gelirse Allah korusun diyerek orada yeni projeler açıklıyoruz. Onları takip ediyoruz. Bir taraftan da tabii ki kalkınma yolunda elimizden gelen ne varsa Rabbim utandırmasın. Kötülere fırsat vermesin. Ama en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizler dua edin. Siz de bize destek verin. Biz de sizin için gece gündüz demeyelim, çalışalım. Allah mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, daha sonra Isparta Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüştü. - ISPARTA