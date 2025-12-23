Cevdet Yılmaz: Zengezur bağlantısı, Orta Koridor'un rekabet gücünü ileri seviyeye taşıyacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte Orta Koridor'un cazibesi ve kullanılabilirliği artmıştır. Zengezur bağlantısının açılması, Orta Koridor'un rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile beraber, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2'nci Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'na katıldı. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği ile Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı'nın organizasyonuyla gerçekleşen programda, yatırım fırsatlarını ve ticaret hacmini artırmak amacıyla, özel sektör temsilcileri tarafından ticari anlaşmalar imzalandı.

'HEDEFİMİZ MÜREFFEH BİR BÖLGE'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından belirlenen 'Tek millet iki devlet' istikametinin, ortak şiar olduğunu belirterek, "Bu, başta ticari ve ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere, her türlü ilerlemenin ruhunu ve yöntemini yansıtmaktadır. Bugün dünya sahnesinde yaşanan krizler, bilgi ve tecrübe aktarımlarının önemini bizlere göstermektedir. Birlikteliğimizin verdiği güçle, ortak çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürmek, bölgemizin içinde bulunduğu sınamaları bir fırsat olarak değerlendirmemizi sağlayacaktır. Milletlerimizin refahını artırmak adına ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak, bize tarihin ve mevcut konjonktürün çizdiği bir görevdir. Bize düşen, çağrıya en iyi şekilde cevap vermektir. Bu anlamda, devlet olarak bizlerin siz kıymetli iş insanlarımızla aynı yolda yürüdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Hedefimiz; güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan ve barışın, istikrarın hüküm sürdüğü müreffeh bir bölgedir" dedi.

'TİCARETİMİZİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Türkiye ekonomisinin, son 22 yılda dünya ekonomisinin 1,9 puan üzerinde, yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye ekonomisi 21 çeyrektir kesintisiz bir büyüme sergileyerek, güven ve istikrar ekseninde yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 2025 yılı sonu itibarıyla milli gelirimizin 1,5 trilyon doları aşarak, yeni bir rekor tazelemesini bekliyoruz. Türkiye IMF tahminlerine göre, satın alma gücü paritesinde 2025 yılı itibarıyla dünyanın 11'inci, Avrupa'nın ise 4'üncü büyük ekonomisi olma yolunda ilerlemektedir. Ülkemizin rekorlarının yanında Kardeş Azerbaycan'ın da benzer bir başarı grafiği çizdiğini görmekteyiz. Azerbaycan, 2024 yılındaki yıllık yüzde 4,1'lik büyüme performansı ile ortaya koyduğu vizyon ile bölgenin en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Azerbaycan ile ikili ticaretimiz 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolarlık bir seviyeyi yakalamıştır. İkili ticaretimizi Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar seviyesine çıkarmak için en önemli ve öncelikli hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

'HER DAİM İŞ BİRLİĞİNE YAPMAYA HAZIRIZ'

Serbest Ticaret Anlaşması olanaklarını araştırmak üzere çalışmalara başlandıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamak için çalışmalarımız süratle devam etmektedir. İş insanlarımızın daha kolay ve avantajlı şekilde iş birliklerini geliştirmesi için Azerbaycan ile çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu kapsamda, Azerbaycan ile karşılıklı yatırımlarımız ikili ilişkilerimizin bir başka önemli boyutudur. Azerbaycan ile karşılıklı yatırımlarımızın toplam 39 milyar dolar seviyesine ulaşması memnuniyet vericidir. Bu rakamın 18 milyar doları Azerbaycan'daki yatırımlarımızı, 21 milyar dolara yaklaşan kısmı ise Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımlarını göstermektedir. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Orta Koridor'un cazibesi ve kullanılırlığı artmıştır. Bu anlamda, Orta Koridor'un en önemli bileşenlerinden birisi olan Azerbaycan ile bu konudaki iş birliğimizi sürdürmekteyiz. Şüphesiz, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan ve barışın tesisine yönelik yol haritasını içeren anlaşma, bölgesel istikrar açısından önemli bir eşik oluşturmuştur. Bu çerçevede Zengezur bağlantısının açılması, Orta Koridor'un rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır. Bunun yanında, Azerbaycan'ın hem bölgesel hem de küresel ölçekte mühim bir rol üstlendiği enerji sektöründeki dönüşüm sürecini de destekliyoruz. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yükselmesi ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması, Azerbaycan ekonomisinin konjoktürel ve küresel şoklara karşı direncini güçlendirecektir. Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak her daim iş birliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

'TÜRKİYE-AZERBAYCAN TİCARETİ 8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yüksek düzeylere ulaşmasından gurur ve sevinç duyduklarını söyleyerek, "Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri, öncelikle enerjide çok büyük mesafeler kaydetti. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu projeleri, ilişkilerimize çok büyük altyapı katkıları yaptı. Ticaretimiz de benzer bir şekilde çok hızlı bir gelişme gösterdi. 2016'dan bu yana Türkiye-Azerbaycan ticareti 2,4 milyar dolardan 8 milyar dolara yükseldi. Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye, Azerbaycan'ın ihracatında ikinci sıraya yükseldi, Azerbaycan'ın ithalatında da Türkiye üçüncü sırada. Hedefimiz karşılıklı ticaretimizi toplam ticaretlerimizde birinci sıraya yükseltmek olmalıdır. Bugüne kadar 560'a yakın projeyle, Azerbaycan'da özellikle kahraman Azeri ordusunun ve şehitlerinin başarısıyla hürriyetine kavuşturulan Karabağ'ın yeniden inşasında Türk yatırımcılar 5 milyar dolardan fazla katkıda bulundu. Şimdi sanayi ve tarım yatırımlarıyla da Karabağ'ın ekonomisinin yeniden canlandırılması için biz Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri olarak iş birliği yapıyoruz" açıklamasında bulundu.