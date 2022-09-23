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Çavuşoğlu, Tacikistan ve İsveç Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, New York'taki Türkevi'nde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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