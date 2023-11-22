Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İİT Çalışma Bakanları Konferansı'na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı'na katıldı. Bakan Işıkhan, toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin kurulmasının önemine dikkat çekti ve üye devletlerin sosyal kalkınma çabalarını güçlendirmek için görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Genel Kurul Açılış Toplantısı'na katıldı.

Bakan Işıkhan toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı dolayısıyla bulunduğumuz Bakü'de, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin Genel Kurul Açılış Toplantısı'nda, teşkilatın yeni yapılandırılan kurumu olan Çalışma Merkezi'nin Bakü'de kurulmasının önemine dikkat çekip, üye devletlerin sosyal kalkınma çabalarını güçlendirmek, çalışma, istihdam, sosyal koruma ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında görüş ve önerilerimizi paylaştık" dedi.