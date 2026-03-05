Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Uşak'ta konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız." dedi.

Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret eden Işıkhan, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Kartal, Işıkhan'a, merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Cumhuriyetin 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğrafı hediye etti.

Daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na geçen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik edip, dualarının tüm dünyada barışın hakim olması ve Müslümanların kanının akmaması yönünde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman komşularıyla ve tüm dünyayla barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşamayı arzu ettiğini belirten Işıkhan, "Bu kargaşa ortamı bize şunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine zorlu bir dönemde güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve kendi kendine yeten bir savunma kapasitesine sahip olmak hayati bir önem taşımaktadır. Ne mutlu ki bizlere, başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğu, güçlü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız. Her türlü tehdide karşı, hangi fikirde olursak olalım, bir olmak, diri olmak ve iri olmak zorundayız. Buradan Sayın Özgür Özel'e ve aynı yolu yürüyenlere sesleniyorum, küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşmayı, en azından böyle dönemde bırak. Ülkemize ve milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Muhalefet partisi olarak da bir sorumluluğunuz var. Çevremizde, bölgemizde olup biteni artık idrak etmeye çaba göstermeleri gerekiyor. Bu dönemlerde sadece bizim değil, herkesin pusulası, Türkiye'nin menfaati olmalı."

Bir yandan ülkenin güvenliğini sağlamak için çalışılırken, diğer taraftan da vatandaşların refahını artırmak için gayret ettiklerini kaydeden Işıkhan, 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla Uşak'ta 121 bin 895 kişinin iş sahibi olduğunu belirtti.

Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarından 37 bin 377 kişinin yararlandığını aktaran Işıkhan, "Özellikle 20 bin 416 gencimizin ve vatandaşımızın işbaşı eğitimleriyle mesleki beceri kazanmasını sağladık. Yeni nesil programımız olan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Uşak'ta bugüne kadar 36 program düzenledik ve 2 bin 107 katılımcıya ulaştık." diye konuştu.

İşsizlik ödemeleriyle zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizlik ödeneği ile zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk ve bugüne kadar 82 bin 348 kişiye, 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. Uşak'taki yatırımları geliştirmek için 48 bin 977 iş yerine toplamda 4,4 milyar lira teşvik sağladık. 2026 yılında Türkiye genelinde vizyonumuzu genişleterek çalışma hayatının güçlenmesine destek vereceğiz."

"İş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Çalışma barışını, iş sağlığını ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Teftiş faaliyetlerimizle 2025 yılında 14 bin işyerini denetleyerek 1,7 milyondan fazla çalışanımıza ulaştık. Yapılan teftişler sonucunda yaklaşık 235 bin işçimize 1,5 milyar lira tutarında eksik ödemelerin ödenmesini sağladık. Bu süreçte kamuya vergi ve sigorta primi olarak, 1 milyar liraya yakın gelir kazandırdık. Bizim anlayışımız cezalandırmak değil, yol göstermek ve düzeltmektir. Gerçekten iyi niyetli olan iş yerlerine bu imkanı sağladık. Nitekim 2025'teki rehberlik faaliyetlerimizle mevzuata aykırılıkların yüzde 91,5'i daha teftiş sürecinde işverenlerimiz tarafından giderilmiştir. Bizim milletimizle niyetimiz birdir, inancımız birdir, yolumuz birdir. 86 milyonun kardeşliğine, bu bayrağın gölgesinde hür ve dik yaşamaya, tam bağımsız Türkiye idealine yönelik inancımız birdir. Bizim yolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yoludur."

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.