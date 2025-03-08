Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "İş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılının çalışan ve üreten kadınların eseri olacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Salonu'nda 'İş pozitif kadın istihdamı fuarı' açılış törenine katılan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın istihdamına yönelik önemli mesajlar verdi.

Konuşmasına "Erzurum'un çalışkan ve fedakar hanımları, eli öpülesi anaları, şehitlerimizin ve gazilerimizin anaları başta olmak üzere; tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Erzurum'un emekçi kadınlarını saygıyla selamlıyorum" ifadeleriyle başlayan Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Bugün Kara Fatmaların, Nene Hatunların diyarı, dadaşların kahramanlığının anıtı olan Erzurum Tabyalarının bulunduğu güzel şehir Erzurum'dayız. Bugün dadaşlar diyarı kadim şehir, Erzurum'un emektarlarıyla, çalışan, üreten insanlarıyla bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kadınlar, Şehrin; tarihinden, doğasından, zengin kültüründen ve mutfağından aldıkları ilhamla, buradaki potansiyeli alın terleriyle üretime dönüştürüyorlar. Sizler, ülkemizin tam bağımsızlık yolundaki kalkınma mücadelesine omuz vererek, bu şehrin erkeklerinin de kadınlarının da dadaş, yiğit ve mert olduğunu herkese gösterdiniz" diye konuştu.

Dün Ankara'da; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kadınlar günü vesilesiyle düzenlediği "Sanayide Kadın Eli Projesi" ödül törenine katıldığını programda Erzurum'dan da İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Kübra Alioğulları'nun ödül aldığını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Kendisini kutluyorum. Anadolu'da; kadınların sanayide, teknolojide, ticarette ve daha birçok alanda gösterdikleri başarı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Erzurum'dan ödül alan Meryem Kübra Alioğulları başta olmak üzere tüm girişimci kadınları buradan bir kez daha tebrik ediyor, emek veren, üreten, ülkemizi daha ileriye taşıyan tüm kadın girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Varlığıyla bizlere güç ve huzur veren, el attığı her işi güzelleştiren tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Bugün ülkemizin kalkınma mücadelesinde özellikle çalışma hayatımızda da kadınlarımızın desteğine, varlığına her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple, bir taraftan çalışma hayatının yapısal sorunlarını çözüp, istihdamı artıracak politikalar geliştirirken, diğer yandan da kadınlarımıza pozitif ayrımcılık sağlayacak alanların çoğaltılması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kadınları; istihdam, işgücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu ve çalışma şartları başta olmak üzere her alanda güçlendirmeye önem verdiklerini anlatarak, "Malumunuz, 2024 yılı şubat ayında, kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz ve engelsiz bir şekilde dahil olabilmeleri için, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin desteklediği İş Pozitif Kadın İstihdam Projesini başlattık. İş Pozitif; tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alan, iş arayan ile işverenin çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sistemi olarak tanımlayabiliriz. Diğer Bakanlıklarımızın da proje ortağı olduğu İş Pozitif'in en önemli hedefi, kayıtlı kadın istihdamını olması gereken seviyeye çıkarmak. Bu kapsamda bir yıl boyunca; pilot illerimizde İŞKUR bünyesinde İş Pozitif Ofisleri kurduk ve yine birçok ilde kadın istihdam fuarları düzenledik. Bu projeyle, 900 bini aşkın kadını istihdama kazandırdık. Burada özellikle şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Malum çalışma hayatında kayıt dışılık en büyük problemlerden birisi. Kayıt dışılık, tüm çalışma hayatı sistemini, aktüeryal dengeyi, özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atıyor. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İş Pozitif ile bu tür problemlerin de önüne geçiyoruz. Ayrıca, hem kayıtlı istihdamın artırılmasına, hem de hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler vasıtasıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılmasını da sağlıyoruz. Çalışma hayatında kadınlarımız için en önemli mesele; iş ve aile uyumunun sağlanmasıdır. Bu sebeple kadınların; işi ile ailesi arasında kalmaması için teşvik ve destekler sağlıyoruz. İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne katılımcı olan kadınlarımıza çocuk bakım desteği sunuyoruz. Bunun yanında; İŞKUR vasıtasıyla; mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda ise; programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın %53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

2002 yılından 2024 yılı sonuna kadar toplam 15 milyon kişinin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini ve bunun %33'ünü kadınların oluşturduğunu kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu rakamlar bize; hem kadınların çalışma hayatındaki istek ve azmini, hem de kalkınma ve gelişme sürecimizde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını göstermektedir. Bizler de bu amaçla; istihdam, nitelikli işgücü ve sosyal güvenlik hizmetlerimizde kadınlara yönelik özel politikalar geliştiriyoruz. Kadınların azmi ve gayreti artıkça, tüm desteklerimizi çeşitlendirerek artırmaya devam edeceğiz. Yediden yetmişe her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için özellikle kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bu konu, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlükleri noktasında büyük mücadeleler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında geliyor. Hiç şüphesiz, hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu; kadın erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Bu sebeple, geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da aziz milletimizin gücüne, desteğine ihtiyacımız var. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve son yirmi yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Ekonomimiz büyüdü, çalışma hayatımız gelişti, istihdam politikalarımız güçlü bir şekilde yeniden şekillendi. Ama biz biliyoruz ki sadece bugünü değil, yarını da inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin bir parçası olarak çalışma hayatımızı, istihdam politikalarımızı ve sosyal güvenlik sistemimizi daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için önemli adımlar atıyoruz. Artık mesele sadece iş bulmak değil, meselenin özü; geleceğin işlerine bugünden hazırlanmak, iş gücümüzü değişen dünyaya uyumlu hale getirmek ve her vatandaşımızın emeğini değerlendireceği fırsatları oluşturmaktır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bu vizyon doğrultusunda, geçtiğimiz ay başında Ulusal İstihdam Stratejisi'ni yayımladıklarını ifade ederek, "İstihdam politikalarımızı, günümüzün ihtiyaçlarına ve geleceğin dinamiklerine uygun şekilde tasarladık. Dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendiren, istihdamı artırırken sosyal koruma mekanizmalarını da güçlendiren, özellikle gençleri, kadınları ve dezavantajlı grupları iş hayatına daha güçlü şekilde dahil eden istihdam politikaları belirledik. Ancak, sadece politika üretmek yetmez. Biz 24 yıldır hamdolsun; icraatın, sahaya ve kitlelere dokunan projelerin önemini bilen bir hükümetiz. İşte tam da bu noktada, en son İŞKUR Gençlik Programını başlatarak gençlerimizin eğitim hayatları devam ederken çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlıyoruz. Onlara kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları için destek veriyoruz. Üniversitelerde eğitim gören gençlerimiz, bu program sayesinde hem gelir elde ediyorlar, hem de tecrübe kazanarak iş hayatına daha donanımlı bir şekilde katılacaklar. Yeni başlattığımız bu programa gençlerimizden büyük bir rağbet var. Türkiye genelinde 450 bine yakın gencimiz başvuru yapmış durumda. 2025'in sonunda 200 bin öğrencimiz bu programımızdan faydalanmış olacak. 4 yıl içinde ise Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon gencimizi bu programdan faydalandıracağız. Gençlerin ve kadınların, milletimizin bu azmini gördükçe; doğru hamlelerle hareket edildiğinde ortaya çıkan bu dinamizmi görüyor ve çok mutlu oluyoruz. Diğer yandan; çalışma hayatında huzur ve verimlilik de, hem ekonomik büyüme için, hem de toplumsal barışın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, iş yerlerinde mobbing ile mücadelede kararlıyız. Bu doğrultuda 2 gün önce işyerlerinde mobbinge yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen bu genelgenin, bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM