Çalışma Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs İçin Futbol Turnuvası Düzenledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenen turnuvada sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla halı sahada futbol maçı yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla '2. İşçi, İşveren ve Kamu Çalışanları Futbol Turnuvası' düzenlendi. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), İŞKUR, SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimlerinin yer aldığı turnuvada Bakan Işıkhan, birinci olan SGK takımına madalya ve kupasını verdi. 'Alın teri kutsaldır' temalı futbol turnuvasının ardından ise Bakan Işıkhan, sendika başkanları ve basın mensupları arasında gösteri maçı düzenlendi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Işıkhan, geçen sene yine 1 Mayıs çerçevesinde bir futbol turnuvası düzenlediklerini ve bunu gelenekselleştirmek istediklerini kaydetti.

"Sendikalarla aynı takımda olacağız ve gazetecilerin yer aldığı takımla futbol maçımızı gerçekleştireceğiz"

Işıkhan, 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olmasının yanı sıra birlikteliğin, kardeşliğin ve dostluğu geliştirmenin günü olduğuna vurgu yaparak, "Bugün konfederasyon başkanlarımız, sendika başkanlarımız burada. Bu arada aynı takımda olacağız sendikalarla, onu da ifade edeyim. Gazetecilerin, basının yer aldığı bir grupla futbol maçımızı gerçekleştireceğiz. Bunu geleneksel hale getireceğiz inşallah. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da tekrar bu futbol turnuvasını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Sosyal diyalog çok önemli"

Sosyal diyaloğun çalışma hayatındaki önemine vurgu yapan Işıkhan, "Sosyal diyalog çok önemli. Sizler de şahit oluyorsunuz, masada elbette emekçilerimizin, işverenlerimizin taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Ama sahada birer kardeş olarak sporun getirmiş olduğu gücü de kullanarak inşallah güzel bir futbol gecesi olur diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak sporu öne koymamız bence çok kıymetli"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, sporla gerçekleştirilen bu birlikteliğin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Tabii ki bütün sorunlarımız bir maçta ortadan kalkmayacak. Ancak bütün bu mücadelenin içerisinde 1-2 saatlik de olsa bir hoşluk yaşatmak, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak sporu öne koymamız bence çok kıymetli. Bunun için burada takımda yer alsın, almasın bütün emekçileri buradan selamlıyorum. 1 Mayıs için aslında bir hazırlık maçı bizim için. 1 Mayıs'ta daha çok koşacağız, daha çok yürüyeceğiz, daha çok yorulacağız. Bugün onun küçük bir antrenmanını yapacağız. Sayın Bakanla aynı takımda olmak güzel bir duygu. Rakip olmaktansa beraber olmak, birlikte olmak daha güzel. Karşı takımda basın mensupları var. İnşallah basına yenilmeyiz, biz yenmiş oluruz" dedi.

"Futbolda ayını takımdayız fakat toplu sözleşmede bu söz konusu değil"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözlerine tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başladı. Yalçın, ağustos ayında 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme müzakerelerinin başlayacağını hatırlatarak, "Bizim ağustosta 8. Dönem Toplu Sözleşmemiz var. Onun için Bakan Bey'in ifade ettiği gibi beraber aynı takımda olacağımızı söyledi fakat o bugün için geçerli. Toplu sözleşmede aynı takımda olmamız söz konusu değil. Çünkü Bakanlık bizim işverenimiz. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde karşı karşıya gelecek ve beraber emekçileri memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. 1 Mayıs'ın gerginlikten uzak, çatışmadan uzak, dostluk ve kardeşlik içerisinde bayram havasında geçmesini temenni ediyor, bunu da örnek bir organizasyon olarak göstermek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Işıkhan ve sendika başkanlarının bulunduğu Kırmızı Takım, basın mensuplarının yer aldığı Mavi Takım'ı 8-4'lük skorla mağlup etti. - ANKARA