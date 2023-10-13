Bursa'da Şafak Operasyonu: 128 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 200 ekip, bin polis ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere şafak operasyonu düzenledi. Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 190 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 128 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 200 ekip, bin polis ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere şafak operasyonu düzenledi. Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 190 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 128 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 200 ekip, bin polis ile şafak vakti düğmeye basan Bursa polisi, 190 adrese baskın düzenledi. Koç başlarıyla kapıların kırıldığı operasyonda, hırsızlıktan 15 yıl 6 ay cezası bulunan S.B, eziyet etme suçundan 9 yıl 6 ay cezası bulunan M.T, silahla tehdit suçundan 6 yıl 6 ay cezası bulunan G.D, olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 128 kişi adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini duyurdu. - BURSA