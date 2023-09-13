Bursa Büyükşehir Belediyesi Yalın Belediyecilik Uygulamasıyla 796 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla 2020'de başlatılan 'yalın belediyecilik' uygulamasıyla bugüne kadar 796 milyon liralık tasarruf sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla 2020'de başlatılan "yalın belediyecilik" uygulamasıyla bugüne kadar 796 milyon liralık tasarruf sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından sürdürülen yalın belediyecilik uygulamaları, Zindankapı Güncel Sanat Galerisi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yalın yönetimin özel sektörün yanında artık kamunun da olmazsa olmazlarından biri olduğunu belirtti.

Yalın yönetimde sürekli bir iyileştirmenin söz konusu olduğunu aktaran Aktaş, "Daha kat edecek çok mesafe var. Her kurumun bu manada yapabileceği çalışmalar olduğuna inanıyorum. Personelden, ekip ve ekipmana kadar her alanda ölçüm şart. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Bir iş ne kadar zamanda kaç personelle yapılır bunu bilmek gerekli. Aksi halde bu hem zaman hem de iş gücü kaybına yol açıyor. Bir yerde fazla personel varsa o personeli başka alanlarda değerlendiriyoruz. Yalın yönetim projesi kapsamında işine son verilen tek bir personel bile yok. Sadece verimliliği en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aktaş, yalın yönetimle elde edilen kazançları diğer alanlarda kullandıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Arzu ediyorum ki işbirliği içinde bunu farklı kurumlara da yayalım. Kamunun en büyük handikaplarından biri hizmet alanının geniş olması. Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede farklı şantiyeler, depolar, binalar var. Bırakın farklı binaları, aynı binadaki kişilerin bile birbirinden haberi yok. Bu uygulamayla herkesin artık birbirini görmesi ve düşünmesi gerekliliğini anladık. Biz her geçen gün kendimizi iyileştirmeye ve yalın yönetimde sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz."

"Süreci yalınlaştırmaya çalışıyoruz"

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alper Bayrak da bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve elde ettikleri kazanımları katılımcılarla paylaştı.

Yalın belediyecilik uygulamalarıyla bugüne kadar elde ettikleri kazanımın 796 milyon liraya ulaştığını hatırlatan Bayrak, "Biz doğrudan mali kazanım hedeflemiyoruz, süreci yalınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu sayede de yeni projeler için kaynak ortaya çıkıyor. Bu elde ettiğimiz kazanımlarla mevcut hizmetlerimize ilave olarak gençlik merkezleri, kültür merkezleri, millet bahçeleri, yeni hizmet binaları, trafik yönetim merkezi, koza ekipleri, yaren ve seyyah ekipleri, inovasyon merkezi, çağrı merkezi gibi pek çok yeni hizmeti hayata geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hayata geçirilen yalın belediyecilik uygulamalarıyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

Açıklamada, yalın belediyecilik uygulaması kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan çalışmalarla akaryakıt kullanım verimliliğinin yüzde 5 arttığı, ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarının yüzde 16 azaldığı, araçların tamir ya da bakım için bekleme sürelerinde yüzde 17 iyileşme sağlandığı, ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısının yüzde 37, güvenlik personeli sayısının da yüzde 16 azaldığı, biyosidal ilaç maliyetlerinin yüzde 78 azaldığı, cenaze nakil hizmetlerinde kapasitenin yüzde 50 arttığı bildirildi.