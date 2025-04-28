Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey; kamu kaynaklarını Bursalılar için kullandık

BURSA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, attıkları her adımda şeffaf olduklarını, kamu kaynaklarını Bursalılar için kullandıklarını belirterek, "Ne yaptıysak, Bursa'mız için yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız, Bursa'yı örnek ve lider bir kent yapmak, öncü kılmak, bir dünya kenti olarak hak ettiği yere taşımaktır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1'inci yıl Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra, CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ilçe belediye başkanları ile CHP Parti Meclisi üyeleri katıldı. Programda yaptığı konuşmada son yaşanan İstanbul merkezli depremlere değinen Bozbey, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu tür doğal afetler, hepimize bir kez daha afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önemini hatırlatıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, olası depremlere karşı kentimizi daha dirençli hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, Bursa'yı örnek ve lider bir kent yapmak, öncü kılmak ve bir dünya kenti olarak hak ettiği yere taşımaktır" diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NEDEN BU HALE GELDİ?'

Değerlendirme toplantısında, geçmiş dönmelerde Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananlara değinen Bozbey, "İlk örnek, Çekirge Teras. Projeye yaklaşık 162 milyon lira para harcanmış. Bir tane helvacı kağıdına yazılı metin yok. Bir devir yok. Ortada protokol yok, tahsis yok. Niye yaptınız dediğimizde 'Yapın dediler, yaptık' denildi. Bir kurum bir yere para harcayacaksa protokol olması lazım. Bu kamusal suçtur. Maalesef elimizden alındı. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na tahsis edildi" dedi.

'KEYFİYETLE VATANDAŞIN FİKRİ ÖNEMSENMEDEN YAPILAN İŞLER ÇOK FAZLA'

Kentin doğu bölgesinin ihtiyacı olan Cumalıkızık, Değirmenönü, Gasilhane Projesi için 6 milyon lira para harcandığını, tahsisi olmadığı için Orman İşletme Müdürlüğü ofisi olarak kullanıldığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Atatürk Spor Salonu projesinde de kapasitenin 5 bin 16'ya çıkartıldığını söyleyerek 19 Mayıs'ta düzenleyecekleri temel atma törenine tüm Bursalıları davet etti.

Ana Kucağı, BUSMEK, YKS kurslarında da yapılan hatalara değinen Başkan Bozbey, "Keyfiyetle ve vatandaşın fikri önemsenmeden yapılan işlere örnek çok. Bursalıların şikayetçi olduğu diğer sorunlara örnek verirsek, Mudanya sahil bandı, kentsel dönüşümlerin ilerlememesi, Nilüfer Çayı'nın ve havamızın kirliliği, trafiğin çözülememesi, kaçak inşaatlar, çarpık kentleşme, plansızlık bunlardan sadece birkaçı. Merkezi hükümetin, Üniversite-Görükle hafif raylı sistem hattı, Hızlı Tren Projesi, Doğancı tüneli, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin durumu da hepinizin malumu. Bu projelerin başlangıç tarihlerine bakmanız yeterli" ifadelerini kullandı.

'DÖVİZ ÜZERİNDEN GEREKSİZ HARCAMALAR YAPILDI'

BUSKİ'nin ciddi bir tahribatla karşı karşıya bırakıldığını belirten Bozbey, "BUSKİ, 9 iştirakin içerisinde BURULAŞ ile beraber en kötü pozisyondadır. Yargıya taşınmış belediyeler içerisinde en büyük yolsuzluğun olduğu kurumdur. Bunu yargıya biz taşıdık. Üstü örtülmüş, ilgililer hakkında karar alınmamış. Sadece 3-4 kişi tutuklanmış. Müfettiş raporları niye uygulamaya geçmemiş? 600'ün üzerinde kişi bu konuyla yargılanıyor. Bütün bunlar, kurumu mali ve kurumsal açıdan derin bir krizin eşiğine getirmiştir. Bizler, bu değerli kurumumuzu yeniden ayağa kaldırmak, halkımıza hesap veren, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıyı inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Döviz üzerinden gereksiz harcamalarla BUSKİ'nin bütçesi ciddi şekilde dengesiz hale getirilmiş. BUSKİ'nin dış borcu 359 milyon 500 bin euro. Biz göreve geldiğimizde 8.1 milyar lira olan borcu, dövizin artmasıyla bir yılda 14.7 milyar liraya çıktı. Muhtemelen bu yılın sonunda BUSKİ'nun borcu yaklaşık 25 milyar liraya çıkacak" dedi.

'ŞİRKETLERİN BORCU BİR YILDA AZALDI'

Aktopraklık Arkeopark ile Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yaşanan israfa da değinen Başkan Bozbey, "Kamulaştırmalarının büyük kısmı Büyükşehir tarafından yapılan Çalı Yolu'nda aydınlatmalara da 30 milyon TL harcandığıdır. 211 milyon liraya tamamlanması hedeflenen T2 tramvay hattı, 782 milyon liraya bitirildi. Teftiş Kurulu tarafından tüm konular tek tek incelenerek raporlandı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Zarar eden belediye şirketlerinin aralık ayındaki borçları ödenmeyerek sürekli sonraki yıla atıldığını, aralık ayında ödenmesi gereken borçlar, kar görünsün diye bir sonraki yılın kayıtlarında gösterilmiş. Şirketlerin göreve geldiğimizde 4.6 milyar lira borcunu 3.7 milyar liraya düştü" diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BİRÇOK ESERİ DERNEK VE VAKIFLARA DEVREDİLMİŞ'

Uludağ Üniversitesi Görükle Gençlik Merkezi'nin Rektörlük tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne protokolle devrini beklediklerini söyleyen Başkan Bozbey, Tahir Ağa Hamamı, Bayezid Paşa Medresesi ve Darphanenin de vakıflara devredildiğini dile getirdi. 50'dan fazla eserin de birçok derneğe, vakfa ve bazı kurumlara verildiğini tespit ettiklerini anlattı. Geçmişte belediye kaynaklarının siyasete sponsor olarak kullandığını söyleyen Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi göreve geldiğimizde borç batağındaydı. Nisan'da 27.3 milyar lira borç sanıyorduk. Meğer borç 31.8 milyar liraymış. Bir yılda Büyükşehir'in borcunda yüzde 15 düşüş sağladık. Bunu etkin, denetimli, açık ve şeffaf ihalelerle yaptık. İştiraklerin borcunu yüzde 19 azalttık" dedi.

'KOMAYA GİRMİŞ BELEDİYEYİ ELEKTROŞOKLA HAYATA DÖNDÜRDÜK'

Başkan Bozbey, "Komaya girmiş belediyeyi adeta elektroşokla hayata geri döndürdük. Çünkü Bursa'yı sevmek ve Bursalı olmak bize hayati bir sorumluluk yüklüyor. Temel anlayışımız, önce Bursa, öncü Bursa. Bunun için planlı ve programlı biçimde ihtiyaçları analiz ettik. Stratejik Planımız ve 1/100 Binlik Çevre Düzeni Planlarımız başta olmak üzere bütün bu süreçlere Bursalının sözünü, düşüncesini ve katkısını aldık, almaya devam ediyoruz. Kentin gelişimi için gerekli yatırım önceliklerini belirledik. İsraf ve savurganlığı önledik. Mali disiplini ve kurumsal bütünlüğü sağladık. Gelişen, güçlenen, geçinen, güvenli ve gülümseyen kent hedefimiz için sağlam bir yapı inşa ettik. Sıkı bir mali disiplinle, gereksiz tüm harcamaları durdurarak, kaynaklarımızı doğru alanlara yönlendirdik. İhalesi yüksek maliyetle yapıldığı için ilerleyemeyen kentsel dönüşüm projelerini kat karşılığı ihale ederek, belediyemizin kasasından yüklü bir bedelin çıkmasını önlemiş olduk" diye konuştu.

'KATILIMCILIKLA KENTİ YÖNETMEYİ KENDİMİZE ŞİAR EDİLEN İNSANLARIZ'

Her ilçenin belediye başkanının değerli olduğunu vurgulayan Bozbey, "Katılımcılığı önemsiyoruz ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışa sahibiz. Bu anlayışla 17 ilçe belediye başkanımızla her 3 ayda bir, bir araya geliyor, ilçelerimizin sorunlarını birlikte tartışıyor, kararlar alıyoruz, önceliklerimizi birlikte belirliyoruz. Bunun acısını daha önce çekenlerden birisiyim. Katılımcılık, beraber yönetmek, 17 ilçeyi eşit düşünmek bizim için önemli. Biz Bursa'yı bütün düşünüyoruz. Bütün düşünme anlayışımız sonuna kadar devam edecek. Bursa'mızda tüm yöneticilerle birlikte el ele verdiğimizde güçlü Bursa'yı oluştururuz. Sorunları çözen bir anlayışa sahip oluruz. Biz el ele vermeyi, birlikte sorunları ortadan kaldırmayı, katılımcılıkla bu kenti yönetmeyi kendimize şiar edinen insanlarız" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL POLİTİKALARA DAHA FAZLA ÖNEM VERİYORUZ'

Kendi döneminde belediyenin SGK borcunun olmadığını belirten Bozbey, "Hem hizmet üretmemişler hem sorunları çözememişler hem kenti bu hale getirmişler hem de borç yapmışlar. Biz bu yıl belediye bütçesini 36 milyar lira belirlemiştik. Ancak bu rakamın 24-25 milyar lirada kalacağını görüyoruz. Bu da ekonominin getirdiği bir sonuçtur. Üretimin olmadığı bir ülkede, üretimin artmadığı bir kentte vergi tahsilatı da mümkün olmuyor. Vergi oluşmayınca belediyelerin payı azalıyor. Ekonomik krizin faturasını halk ve kurumlar olarak çekiyoruz. Ekonominin bozulmasıyla sosyal kriz de yaşanıyor. Bu sebeple sosyal politikalara daha fazla önem veriyoruz. Kaynaklarımızın önemli bir bölümünü sosyal krizi hafifletmek için seferber ediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha da seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'UZUN YILLARDIR İHMAL EDİLMİŞ PEK ÇOK KONUYU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK'

Göreve geldiklerinden bu yana pek çok önemli işe imza attıklarını belirten Bozbey, "Temel atmıyorsunuz' diye eleştiriyorlar. Temel atmayalım, biz işi yapıyoruz. Vatandaş kullanıyor. Uzun yıllardır ihmal edilmiş pek çok konuyu çözüme kavuşturduk. Yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursalılar arasında kopan bağları onarmak için katılımcı yerel yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Çocuğundan gencine, emeklisinden engelli bireylere; kadınlara, öğrencilere kadar herkes için adımlar attık. Çevreden turizme, kültür ve sanattan katılımcı yönetime kadar birçok alanda somut çalışmalar yürüttük. Ortak akılla, kentimizde gerçek bir değişim, dönüşüm sürecini başlattık. Bursa'mız, bizlerle birlikte adeta nefes aldı. ve bunu birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

'ARAÇ FİLOMUZU GENÇLEŞTİRİYORUZ'

Acemler'de yapılan şerit genişletme çalışmalarıyla trafiğin rahatlamasını sağladığını vurgulayan Bozbey, "Ata Bulvarı, 75. Yıl Bulvarı'nda devam eden düzenleme de bitmek üzere. Doğu tarafında da çalışmalar yürütüyoruz. Ana arterler oluşturma çabalarımız devam ediyor. Naim Süleymanoğlu Bulvarı'ndaki çalışmalar 15-20 gün içerisinde bitecektir. Tonlarca sıcak asfalt ve soğuk asfalt kaplaması yaptık. Köylerimizi birbirine bağlıyoruz. Gece seferleri ile toplu ulaşımı 24 saat kesintisiz hale getirdik. Kadın yolcularımızın güvenliği için saat 22.00 sonrası durak dışında istedikleri yerde inme hizmetini başlattık. 'Gittiğin kadar öde' uygulamasıyla ekonomik toplu ulaşım modeline geçtik. Araç filomuzu gençleştiriyoruz. Sürekli ötelenen Bursaray'daki tadilat çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Mudanya Limanı'nın, kentimizin ticari ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak cruise gemilerine ev sahipliği yapabilmesi için, uluslararası güvenli liman statüsüne kavuşması gerekiyor. Bu kapsamda Mudanya Limanı'nın ISPS Code (uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik kodu) uyum sürecini başlattık. 600 kişilik cruise gemilerinin Mudanya'ya gelebileceği kesinleşti. Bu konuda operasyon yürüyor. Bakanlık tarafından Emek-Şehir Hastanesi hattında çalışma devam ediyor. Bu konuda Bakanlık 20 araç satın aldı. Bakanlık bir maliyet çıkararak her sene bunun parasını bizden alacaktır" diye konuştu.

'GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, GELECEĞİ KURATARAN POLİTİKALAR İZLEYECEĞİZ'

Türkiye'de ilk kez dijital dönüşümlü stratejik gürültü haritaları yayınladıklarını belirten Başkan Bozbey, "1/100 binlik Çevre Düzeni Planı ile kentsel dönüşüm ve ulaşım planlamasını birlikte yürüttük. Kentsel dönüşümle birlikte 3 yeni yolun açılması söz konusu. Ata Bulvarı'nın Tayyip Erdoğan Bulvarı'yla birleşmesi mümkün olacak. Ankara Yolu'nun kuzey kısmında yeni bir yol açıyoruz. Güney Yolu'nu tekrar tartışacağız. Deprem konusunda sismik haritalar oluşturuluyor. Alüvyon yoğunluklu bölgelerin hızlı bir şekilde sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Altınova-Beşyol, Karapınar-Değirmenönü, Altıparmak-Merinos arası gibi bölgelerde dönüşüm çalışmaları sürüyor. İtfaiye teşkilatımızı güçlendiriyoruz. 61 milyon liralık bedelle 7 yeni araç aldık. 9 yeni aracın da ihalesini yaptık. Önümüzdeki yılın başında filomuza dahil edilecek. Motivasyonumuz son derece yüksek. Bilimsel veriler eşliğinde iş yapıyoruz. Dalgalı denizlerde Bursamızı menzile ulaştıracak planlarımız ve projelerimiz hazır ve onları uygulamaya başladık. Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran politikalar izleyeceğiz. Bursa'nın hakkına sahip çıkacağız. Bursa'nın hakkını koruyacağız. Bursa'yı hak ettiği değere ulaştıracağız. Hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.