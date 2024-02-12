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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını kınadı

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırısında sivillerin ölüm ve yaralanma riski olduğunu belirterek, İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırısında yine ekseriyetle çocuk ve kadınlardan oluşan çok sayıda sivilin öleceğini ve yaralanacağını belirterek, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen yasal olarak bağlayıcı kararlara ve uluslararası insancıl hukuka tam anlamıyla uymalı" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde düzenlemeyi planladığı askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin Refah'a sığındığını belirterek, kaçacak yerlerinin kalmadığını aktardı. İsrail'in Refah'a yönelik askeri saldırısında yine ekseriyetle çocuk ve kadınlardan oluşan çok sayıda sivilin öleceğini ve yaralanacağını belirten Türk, bunun dehşet verici olduğunu ifade etti. Kısa bir süre önce Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı akıl almaz acılara dikkat çektiğini hatırlatan Türk, "Bugün, ne yazık k, Gazze'de şu ana kadar yaşanan katliam göz önüne alındığında Refah'ı nelerin beklediği tamamen hayal edilebilir" dedi.

"Refah'a yönelik bir operasyon daha fazla vahşet suçu işlenmesi riskini doğurmaktadır"

Bombaların ve kurşunların neden olduğu acı ve ıstırabın ötesinde Refah'a yönelik saldırının Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların sonunu getirebileceğini ifade eden Türk, "Ofisim savaş hukukunu ihlal eden eylemlere karşı defalarca uyarıda bulundu. Mevcut şartlar altında Refah'a yönelik böyle bir operasyon ihtimali, daha fazla vahşet suçu işlenmesi riskini doğurmaktadır" dedi.

"Dünya bunun olmasına izin vermemeli"

Türk, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen yasal olarak bağlayıcı kararlara ve uluslararası insancıl hukuka tam anlamıyla uymalı. Uluslararası hukuka meydan okuyanlara hadleri bildirilmiştir. Dünya bunun olmasına izin vermemeli. Nüfuz sahibi olanlar buna imkan vermek yerine dizginlemelidir. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. Kalan tüm esirler serbest bırakılmalıdır. Siyasi bir çözüme ulaşmak için kolektif kararlılık yenilenmelidir" ifadelerini kullandı.

İsrail gece saatlerinde Refah'ı vurdu

İsrail'in Refah kentine gece saatlerinde düzenlendiği saldırılarda 67 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Refah'a düzenlenen saldırının İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım savaşının" ve sürgün girişiminin devamı olduğu belirtilmişti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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