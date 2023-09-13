AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir'deki bir dizi programa katılmak için kente geldi ve İzmir Valiliğini ziyaret etti. Yıldırım, Vali Süleyman Elban tarafından karşılandı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir milletvekilleriyle birlikte valilik binasına çıktı. Yıldırım, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamında görüşme yaptı.

Bir dizi programlara katılmak için İzmir'e gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Valiliğini ziyaret etti.

İzmir'deki bir dizi programa katılmak için kente gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu. Yıldırım'ı Vali Süleyman Elban kapıda karşılarken, ziyarette AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra AK Parti'nin İzmir milletvekilleri yer aldı. Daha sonra valilik binasına çıkan Yıldırım, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra görüşme için Valilik Makamına geçti. - İZMİR