Binali Yıldırım İzmir'e geldi, İzmir Valisi'ni ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Yıldırım, temasları kapsamında ilk olarak İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Protokolde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım ve Vali Elban arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Valilik ziyaretinin ardından Yıldırım, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i ziyaret edip, programlarını Kınık ilçesinde sürdürecek. Kınık'ta ilk olarak belediyeyi ziyaret edecek olan Yıldırım, daha sonra Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi açılışına katılarak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtar ve hemşehriler ile bir araya gelecek. Programın devamında Kurtuluş Günü programına katılacak olan Yıldırım, fener alayı, kortej yürüyüşü ve Hakan Altun konserinde de yer alacak.