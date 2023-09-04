Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Aygöl, muhtarların millete hizmet sevdalısı olduklarını vurgulayarak, muhtarlar ile birlikte Bilecik'in her mahallesine, her köyüne tüm imkanları sağlayacağını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Aygöl, muhtarların millete hizmet sevdalısı olduklarını vurgulayarak, muhtarlar ile birlikte Bilecik'in her mahallesine, her köyüne tüm imkanları sağlayacağını belirtti. Birlikte güzel işler başarmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Aygöl "Bizler bugün burada bir araya geliyorsak Bilecik halkı içindir. Tüm mahalle ve köylere aynı hizmeti en iyi şekilde sağlayacağız. Birlikte çok güzel işler başaracağız" sözlerinde bulundu. - BİLECİK