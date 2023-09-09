Bilecik'te Sıkı Denetimler Başladı

Bilecik Valiliği tarafından alınan kararla birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzurunu tehdit eden unsurlara karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Huzur bozan, trafik kurallarını ihlal eden ve başkalarının hayatını tehlikeye atanlara cezai yaptırımlar uygulanacak.

Bilecik Valiliğince alınan karar ile sıkı denetimler başladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri toplumun huzurunu tehdit eden unsurlara karşı uygulamalarına devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında sıkı denetimler sürüyor. Toplumu rahatsız edem, huzur bozan, trafik kurallarını ihlal eden ve kendi ile birlikte başkalarının hayatını tehlikeye atanlara karşı cezai yaptırımlar uygulanıyor. Sıkı denetimlerin devam edeceği belirtildi. - BİLECİK