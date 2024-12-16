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Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' çıkışı: Yüzme havuzunu karışık yapmışlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'ne bir bağlı spor kompleksinde yer alan yüzme havuzunun karma hale getirilmesine, "Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek" ifadesiyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Programın bir bölümünde kendisine yöneltilen, "Bir hesaplaşmaktan, yüzleşmekten bahsediyoruz. Bir de hakkımı helal etmiyorum diyebiliyor muyuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Tabi ki helal etmiyorum. Helalleşme şöyle olur: Benim hakkımı helal etme ihtimalim olanın çıkıp 'Biz bunu yaptık ama yanlış yaptık' demesi lazım o hiç yok. Bizim hakkımızı helal etmeyeceğimiz veya başörtüsü zulmünü yaşayanların hakkını helal etmeyeceği insanlar çıkıp da bununla yüzleşmemiş bile, adam aynı kafada eline geçse yine aynısını yapacak" yanıtını verdi.

"YÜZME HAVUZUNU KARIŞIK YAPMIŞLAR, BUNU NİYE YAPIYORSUNUZ?"

Erdoğan, daha sonrasında ise "helalleşme"ye ters bulduğu bir örneği, "Daha yeni bugün arkadaşlarımla Üsküdar'dayız. Üsküdar Belediyesi önceden kadınların erkeklerin ayrı saatlerde girebildiği bir havuzu 'sadece bir gün ayrı girilebilir, onun dışında karışık girilebilir' şeklinde değiştirmiş. Havuzun adı da rahmetli ilahiyat profesörü Raşit Küçük'ün ismini taşıyor. Bunu niye yapıyorsunuz? Bu kadar insan buradan istifade ediyor. Helalleşmeye ne kadar uzak olduğumuzu göstermesi bakımından iyi bir örnek." ifadeleriyle anlattı.

Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' çıkışı: Yüzme havuzunu karışık yapmışlar
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

kendisine ve babasına hakkımızı helal etmiyoruz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Pardon da bu valli mi,kaymakam mı,belediye başkanı mı....

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Haber YorumlarıTurgut KARAÇAY:

Evet helallesmeye uzağız, hırsızlarla, paraları sifirlayanlarla, üç kagitcilarla, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler le helalleşilmez.....

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Haber YorumlarıSauron:

Çağatay çetin etmiyorum diyeceksin etmiyoruz diyerek herkesin adına konuşma

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

haram yiyene birşey olmuyor tersine krallar gibi yaşıyor ne allah dur diyor nede kul duruyor , helal yiyen bu dünyada sürünüyor öbür dünyayı bilemiyorum beddua edecekseniz allah sana helal kazanç versinde sürün diye yapın daha gercekci oluyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bende kim olursa olsun devletin milletin yetimin malını çalıp çırpıp ayakkabı kutusuna koyanlara artanınıda israf edip eşe dosta yandaşa peşkeş çekenlere hakkımı helal etmiyorum

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