BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in dünyanın gözü önünde katliamlarına devam ettiğini belirterek, "Çocukların öldürüldüğü, annelerin katledildiği, hastanelerin bombalandığı bir dünyada kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanındayız." dedi.

BBP 13. Olağan Büyük Kurultayı ATO Congresium'da yapıldı. Salon dışında bekleyen partilileri selamlayan Destici, burada kısa bir konuşma yaptı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurultayda Divan Başkanlığına Genel Sekreter Ahmet Yeliz getirildi.

Destici, burada yaptığı konuşmada Şair Abdurahim Karakoç ile merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle andı.

Dünyada köklü bir kırılmanın yaşandığını belirten Destici, Amerika ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarına, ABD-Çin arasındaki büyüyen küresel rekabete ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dikkat çekti.

Orta doğu'da Gazze üzerinden insanlığın onurunu yaralayan büyük bir vahşetin yaşandığını hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin yaşadığı zulüm, Akdeniz'de enerji çatışmaları Afrika'da vekalet savaşları... Avrupa'da derinleşen ekonomik ve sosyal krizler ve bütün bunların ortasında Türkiyemiz. Coğrafyamız ateş çemberiyle çevrilmiş durumda. Ama tarih boyunca büyük milletler ateş çemberlerinden geçerek küllerinden yeniden doğmuştur. Bugün artık devletlerin büyüklüğü sadece tankla, topla, füzeyle ölçülmüyor. Gıda güvenliğiniz varsa güçlüsünüz, enerji bağımsızlığınız varsa güçlüsünüz, milli teknolojiniz varsa güçlüsünüz, savunma sanayiniz varsa güçlüsünüz, siber güvenliğiniz varsa güçlüsünüz. Fakat hepsinden önemlisi, milletçe inandığınız ortak bir idealiniz varsa güçlüsünüz. ve o da birliktir, kardeşliktir, Büyük Birlik'tir. "

"Gazze bugün, insanlığın ahlak testidir"

İslam aleminde yüreği yaralayan en büyük meselenin Gazze'deki soykırım olduğunu dile getiren Destici, "Gazze bugün, insanlığın ahlak testidir. Eli kanlı katil İsrail dünyanın gözü önünde katliamlarına devam etmektedir. Çocukların öldürüldüğü, annelerin katledildiği, hastanelerin bombalandığı bir dünyada, kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de, zalimin karşısında, mazlumun yanındayız." dedi.

Dünyada yaşanan tüm gelişmelerin sömürgeci anlayışın ürünü olduğuna işaret eden Destici, gözleri doymayan sömürgeci ülkelerin yüzyıllardır dünyayı kan gölüne çevirdiğini söyledi.

Müslüman Türklerin hiçbir zaman sömürgeci olmadığını vurgulayan Destici, "On asırdan fazla bir süre dünyaya hükmettik. Ama asla sömürmedik. Asla katliam yapmadık. Asla soykırım yapmadık." diye konuştu.

Destici, Türk milletinin tarih boyunca büyük savaşlar kazandığını anımsatarak, "İşte en son Kıbrıs zaferimiz, Karabağ zaferimiz... Kardeş Azerbaycan'ın Karabağ zaferi de bizim zaferimizdir. Bütün Türk ülkelerinin, İslam ülkelerinin zaferleri bizim zaferimizdir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin gittiği her yere adalet ve merhamet götürdüğünü belirten Destici, şunları kaydetti:

"Biz, masumu öldürmedik. Biz, çocukları öldürmedik. Biz, kadınları katletmedik. Çünkü biz, asil ve necip Müslüman Türk milletiyiz. Biz, gittiğimiz her yere adalet götürdük. Merhamet ve insanlık götürdük. Onun içindir ki Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da milletimize karşı hala derin bir sevgi ve muhabbet vardır. Çünkü ecdadımız arkasında kin değil, haysiyet bırakmıştır."

"Türk dünyası çok büyük bir kardeşlik ailesinin adıdır"

Dış politika anlayışlarının merkezinde dik duran ama adil olan, güçlü olan ama merhametini kaybetmeyen, kendi çıkarlarını korurken mazlumun hakkını da savunan bir Türkiye ve Türk milletinin olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Aziz Türk milleti, büyük Türk dünyası, bizim medeniyet anlayışımız yalnızca sınırlarımızdan ibaret değildir. Biz hem İslam aleminin dirayet merkezi hem Türk dünyasının tarihi hafızasını yüreğinde taşıyan büyük bir milletiz. Onun için gözümüz Gazze'de ağlarken, gönlümüz Türkistan'da çarpmaktadır. Bizim için Türk dünyası çok büyük bir kardeşlik ailesinin adıdır. Adriatik'ten Çin Seddi'ne, Balkanlar'dan, Türkistan bozkırlarına, Türkmeneli'ne kadar uzanan devasa coğrafya bizim ortak hafızamızdır. Ortak tarihimizdir. En önemlisi ortak geleceğimizdir. İnanıyoruz ki Türk dünyasının birlik ve beraberliği sadece Türklerin refahı için değil küresel barış içinde en büyük teminattır."

Türk Devletleri Teşkilatı'nı son derece kıymetli gördüklerini belirten Destici, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere teşkilata üye devletlerin tüm cumhurbaşkanlarına şükranlarını iletti.

"Karabağ Zaferi emperyalizme karşı Türk iradesinin zaferidir"

Ortak alfabe, kültür politikaları, ekonomik projeler ve savunma işbirlikleriyle Türk dünyasının daha güçlü bir entegrasyona ulaşması gerektiğine inandıklarını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının bölgesel değil, küresel bir güç haline gelmesini istiyoruz. Bu sebeple de bugün Karabağ'da dalgalanan Can Azerbaycan bayrağı yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının ve bütün Türk milletinin gururudur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na, kahraman ordusuna teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Karabağ Zaferi emperyalizme karşı Türk iradesinin zaferidir. 'Bir millet iki devlet' sözü sadece bir slogan değil, kardeşliğin, kader ortaklığının ve ortak mücadelenin adıdır."

Türkiye'de çiftçinin, üreticinin alın terinin karşılığını alamadığından şikayetçi olduğuna dikkati çeken Destici, faize dayalı ekonomik düzenin alın terini değersizleştirdiğini, bunlara razı olmadıklarını söyledi.

Temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasını talep eden Destici, "Enflasyon farkı kadar en az bir zammı, asgari ücretliye versin istiyoruz. Aynı şekilde emeklilerimizin de yüzünün güldürülmesini istiyoruz. Emeklinin yıllarca çalışıp neredeyse açlık altında bir gelire mahkum edilmesine razı değiliz. Biz insanı merkeze alan bir ekonomik düzenden yanayız." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından kurultayda oy kullanma işlemine geçildi.