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Bayburt ve Gümüşhane'de seçim sonuçları sonrası kutlama yapıldı

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Bayburt ve Gümüşhane'de seçim sonuçları sonrası kutlama yapıldı.

Bayburt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Ak Parti'li Mete Memiş, düğün salonunda partililerle bir araya geldi.

Bayburt'ta kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirten Memiş, Bayburt'u 5 yıl aradan sonra yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Memiş, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eksik bıraktıklarımızı tamamlayacağız. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Bayburt'u hep birlikte oluşturacağımıza bütün hemşehrilerimizin inandığını düşünüyorum. Bayburt'u kucaklayıp yeniden bu şehri hak ettiği yere getirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Daha yaşanılabilir bir Bayburt için çaba sarf edeceğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"AK Parti il teşkilatımızın bütün kademelerine, milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bayburt, Bayburtluların bütünüyle, misafirlerimizle, gurbetçilerimizle, AK Parti teşkilatımızın bütünüyle, hükümetimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yeniden daha yukarılara taşınacaktır. Projelerimizi ona göre hazırladık. Projelerimiz, Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüzünü güldürdüğümüz için mutluyuz, kendisine desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

Gümüşhane

Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer, vatandaşlara seslendi.

Parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Başer'in başarısını kutladı.

Kendilerine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacaklarını belirten Başer, "Bizi ilgilendiren tek şey var, Gümüşhanelilik ortak paydası ve aldığı sorumluluğu, görevi yerine getiren mesai arkadaşlarımız. Herkes müsterih olsun, biz kazandık, tüm Gümüşhane kazandı." diye konuştu.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük de partisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Küçük, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerinin canla başla Gümüşhane için çalışacağından emin olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Politika

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