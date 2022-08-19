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Bayburt politika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor

Bayburt politika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor

Bayburt haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor. Bayburt'a gelecek olan Bakan Soylu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

Bakan Soylu'nun Bayburt programı:

19 Ağustos 2022 Cuma

16.00 Bayburt Valiliği ziyareti

16.30 Bayburt Belediyesi ziyareti

17.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti

17.30 MHP İl Başkanlığı ziyareti

18.00 Muhtarlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile buluşma (Yer: Yenişehir Parkı) - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Bayburt Politika Haberler

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