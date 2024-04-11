Başkent'te siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşti. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığındaki heyet, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, AK Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetlerini ağırladı.

Ankara'da siyasi partiler, Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığındaki heyet İYİ Parti Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerini kabul etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşmak için heyet gönderen partiler ise şunlar:

"Saadet Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milli Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi." - ANKARA