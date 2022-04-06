Başkan Topaloğlu: "İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz" - Haberler

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Başkan Topaloğlu: "İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Topaloğlu: 'İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz'

Samsun'un 19 Mayıs Belediye personeli, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun düzenlediği iftarda buluştu.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs Belediye personeli, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun düzenlediği iftarda buluştu.

Belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve alilerinin davet edildiği iftar yemeğine yaklaşık 250 kişi katıldı. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu katılan tüm personelin tek tek Ramazan ayını kutlayarak, hayırlı Ramazanlar diledi.

Başkan Topaloğlu, "Sizler için düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine katılımlarınızdan ve 19 Mayıs halkına verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Başkan Topaloğlu: İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz

Başkan Topaloğlu: İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz

Başkan Topaloğlu: İlçemizi daha güzel yerlere taşımak için çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Politika

Osman Topaloğlu, Samsun, Mayıs, Politika, Haberler

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