Başkan Kavuş: "Kavurucu sıcaklara rağmen aynı anda 30 ayrı ekiple çalışıyoruz"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan tarihi sıcaklara rağmen asfalt, altyapı, parke-bordür, yama ve yeni yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm ilçenin hızlı, rahat ve konforlu bir ulaşımını sağlamak adına sathi kaplama, sıcak asfalt, parke-bordür, yama, altyapı ile yeni sokak açma çalışmalarına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde devam ediyor. Tarihi sıcakların yaşandığı şu günlerde sahada çalışan ekiplere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bir ziyaret gerçekleştiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı. Molalarında ekiplerle birlikte çay içen ve sohbet eden Başkan Kavuş, kavurucu sıcaklara rağmen asfalt çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışmalara katılan personele de teşekkür etti. Meram'ın merkez ve merkeze uzak tüm mahallelerinde gece gündüz demeden yürütülen yol ve asfalt seferberliğinde yakalanan başarılı sonuçlarda en büyük payın sahada çalışan ekiplerde olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, "Gerek bizler gerek hemşehrilerimiz bu fedakarane çalışmaları için sizlere minnettardır" diye konuştu.

"Aynı anda 30 ayrı ekiple çalışıyoruz"

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, belediye ekiplerinin yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı şu günlerde bile Meram'ın üçte birinde aynı anda çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bahar yağmurlarının yoğunluğu nedeniyle sezonun geç başladığını hatırlatan Başkan Kavuş, "Ekiplerimiz, şu anda 21 mahallede 30 ayrı noktada çalışıyor. Sıcak, soğuk asfalt ekiplerimiz, yama ve borkür bordür yapan arkadaşlarımız sürekli olarak sahada çalışıyor. Özellikle tamir ve yama yapan ekiplerimiz 6 ayrı ekiple birden fazla mahallede çalışıyor. Maliyetler artmasına rağmen yol ve asfalt çalışmalarından hiç ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. 2023 asfalt programımızın aksamaması adına çalışmalarımıza hiç ara vermiyoruz. Her şey Meramlı hemşehrilerimin daha rahat yaşamaları ve ilçemizin güzelleşmesi adına. 180 derecelik asfaltın ve 37 derecelik güneşin sıcağına rağmen fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KONYA