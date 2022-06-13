Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Politika
 - Güncelleme:
Başkan Gürün'den restorasyon açıklaması: Cami özgün dokusuna uygun restore edildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Cumalı Mahallesi'nde sıva üzerine kiremit parçaları yapıştırılan ve duvarları beyaza boyanan 2 asırlık cami restorasyonuyla ilgili tepkiler üzerine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, caminin özgün dokusuna uygun restore edildiğini söyledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinin kırsal Cumalı Mahallesi'nde sıva üzerine kiremit parçaları yapıştırılan ve duvarları beyaza boyanan 2 asırlık cami restorasyonuyla ilgili tepkiler üzerine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, caminin özgün dokusuna uygun restore edildiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, 10 Haziran'da Twitter hesabından, yaklaşık 2 asırlık geçmişe sahip Çeşmeköy Camisi'nin eski ve yeni fotoğraflarıyla birlikte "Datça- Cumalı Mahallesi tarihi Çeşmeköy Camii restorasyon çalışması tamamlandı. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarıyoruz" paylaşımında bulundu. Çalışmalarda sıva üzerine kiremit parçalarının yapıştırıldığı ve beyaza boyandığı görülen caminin restorasyonu tepkilere neden oldu.

Türkiye'de gündem konusu olan restorasyonla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açıklama yaptı. Gürün, caminin üstündeki sıvaların döküldüğünü belirterek, "Bazı yerlerinde sıvalar hala var. Biz sıvayı buna göre yaptık. Kiremit basmalı sıva şekli bu. Datça'daki bazı mahallerde halen var. Restorasyon projesi de buna göre yapıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu bunun restorasyon projesini kabul etti. Biz de restorasyonu yaptık" dedi.

Restorasyonun ardından tekrar kurula gösterdiklerinde 'usule ve kurallara uygun olduğunun' belirtildiğine dikkati çeken Başkan Gürün, "Yapılan işlem badana değil, sıva. Sıvanın üzerine de kiremit basma ilave edildi. Orada badana yok. Biz orijinaline tamamen uygun yaptık. Restorasyonu yapan arkadaşlar çok titiz çalıştı. Muğla'da birçok restorasyon yaptık. Hiçbir problem olmadı. Yapılan restorasyon tamamen özgün dokuya uygundur. Hiçbir şekilde katliam yoktur" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Politika

Osman Gürün Muğla Cami Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title