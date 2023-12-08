Başkan Gültak: "Kadınların yanında olmaya devam edeceğiz"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede geçmişte unutulan, yok sayılan kadınlara 'pozitif ayrımcılık' ilkesiyle yaklaştıklarını belirterek, "Kadınlar toplumsal değişimin en etkili ve en güçlü faktörüdür. Bu bilinçten hareketle kadınlar yararına pozitif ayrımcılıkla hareket etmeye, kadınları önceleyen, hayatın merkezine alan hizmet ve projeler üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Üreten, katma değer oluşturan, hayalleri ve umutlarının peşinden koşan kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin Aralık ayı 2. birleşim 1. oturumu Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Daha önce komisyonlara sevk edilen bazı konuların görüşülüp karara bağlandığı yılın son toplantısında, belediyenin kadınlara yönelik hizmet ve projelerini anlatan 'Güçlü kadın güçlü Akdeniz' başlıklı filmin gösterimi yapıldı. Akdenizli kadınların ekonomik hayata atılmasını sağlayan kooperatifleşme süreci, tarımsal üretime kazandırılan kadınlar, kültür ve sanat evlerinde verilen meslek, beceri ve okuma-yazma kursları, mikro kredi imkanı, kültür ve doğa gezileri ile kamplar gibi hizmetlerin anlatıldığı filmde, Akdeniz Belediyesinin sağladığı destekler sayesinde kendi işini kuran veya büyüten kadınlar hikayelerini anlattı.

"Kadınları hayatın merkezine kattık"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da yaptığı değerlendirmede, 2019 yılı yerel seçimlerini Akdenizli kadınların desteğiyle kazandığının bir kez daha altını çizerek, "Bu nedenle göreve gelir gelmez kadınlar yararına pozitif ayrımcılık uyguladık. Hayatın her alanında yok sayılmaya ve görmezden gelinmeye çalışılan Akdenizli kadınları hayatın merkezine kattık. 'Güçlü kadın- güçlü gelecek' mottosuyla geçmişte kendi hallerine bırakılan kadınları ekonomik, sosyal ve kültür hayatının içine katıyoruz. Kadınlara değer veren bir anlayışla hizmet, proje ve etkinliklerimizde pozitif ayrımcılıktan taviz vermiyoruz. Kadınlara meslek kazandırıp istihdama katılabilmeleri, aile bütçelerine katkı sağlayıp toplumsal statülerinin yükselmesi için projeler üretiyoruz" diye konuştu.

"Kültür evlerimizde okuma-yazma öğrenen kadınlar bizi gururlandırıyor"

El emeği göz nuru ürünlerini satarak ailesinin geçimini sağlayan kadınları desteklemek amacıyla 2019 yılında 'Kadın Emeği Diyarı'nı açarak kadınlara tahsis ettiklerini kaydeden Gültak, "Bugün itibariyle biri engelli 2'si de kadınların olmak üzere 3 kooperatifimiz burada aktif satışlarını sürdürmektedir. Kadınlar öncülüğünde organik tarımda atağa geçerek, atıl haldeki arazilerimizde şeker otu, moringa ve şevketi bostan üretiminin yanı sıra 10 bin yıllık tarihe sahip karakılçık buğdayı ekimi ile daha çok kadının üretime katılımını sağladık. Kültür ve sanat evlerimizde binlerce kursiyer kadın giyim, kuyumculuk, kuaförlük, kreş hizmeti, zeka oyunları, dikiş nakış gibi farklı alanlarda mesleki ve beceri eğitimleri almaktadır. Küçük çocukları da merkezlerimizde bulunan kreş ve oyun sınıflarında eğitim alıyor. Bu sayede anneleri atölyelerde meslek öğrenirken, akılları küçük çocuklarında kalmıyor. Açıkçası kültür ve sanat merkezlerimizle ilgili olarak bizleri en çok mutlu edip gururlandıran konuların başında, 40-50 hatta 70 yaşından sonra merkezlerimize gelerek okuma yazma öğrenen ve çok daha güçlü bir şekilde hayata atılan kadınların, annelerin olması geliyor" şeklinde konuştu.

"Kadınların toplumsal statüsü yükseliyor, özgüvenleri artıyor"

'Anne-kız' projesi ile Mersin dışına çıkamamış, denize gidememiş kursiyer kadınlar için Nevşehir Kapadokya ve Ürgüp, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ankara gibi kentlere gezi ve yaz kampları düzenlediklerini hatırlatan Gültak, "Bu gezilere katılan Akdenizli kadınların sayısı 10 bini aştı ve her geçen gün artıyor. Gezilerle ilgili, muhtarlarımız aracılığıyla, özellikle de sosyal medya üzerinden yoğun talep geldiğini kaydetmek isterim. 'Umuda Yolculuk' projesi ile dezavantajlı kadınlar başta olmak üzere, kanserle mücadele eden vatandaşlarımız, servis aracıyla evlerinden alıp tedavi gördükleri hastaneye ulaştırıyor, tedavilerinden sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri yaşlı, engelli ve kimsesiz binlerce vatandaşımıza evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti sunuyor, bu insanlarımızın hayır duasını alıyoruz. Sağladığımız destek ve imkanlar sayesinde kadınlar, hem kendi hem de ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor. Yine mikro-kredi desteği ile kimi kadınlar kendi işini kurarken, kimisi mevcut işini büyütüyor, böylelikle hem ailede hem de toplamsal anlamda statüsü yükseliyor, kendilerine olan özgüvenleri artıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni kültür evleri ile daha çok kadını eğitime ve ekonomik hayata katacağız"

Akdeniz Belediyesinin, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde sunduğu eğitim ve kurslara katıldıktan sonra 'usta öğretici' belgesi alarak Huzurkent Kültür ve Sanat Evinde eğitmenlik yapan 2 kadınının başarısını anlatan Gültak, "Böylesi azim ve başarı hikayeleri hem ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ispatlıyor hem de bizleri gururlandırıyor. Azimleri ile tüm kadınlara örnek olan ve sunduğumuz hizmetin değerini ortaya çıkaran kıymetli eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de kadınlar için hayatın her anına ve alanına dokunan hizmetlerimiz, ses getiren projelerimiz, etkinlik ve faaliyetlerimiz artarak sürecek. Hedefimiz, mahallelerin büyüklüğü ve nüfusuna göre yeni kültür ve sanat evleri açıp, daha çok kadını eğitim ve ekonomi hayatına kazandırmak" dedi.

"Akdeniz'de değişim ve dönüşüm 2024'ten sonra da devam edecek"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile 5 Aralık Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 89'uncu yıldönümünü kutlayan Gültak, sözlerini şöyle tamamladı; "Hep söylediğim üzere kadınlar toplumsal değişimin en etkili ve en güçlü faktörüdür. Bu bilinçten hareketle, kadınlar yararına pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket etmeye, kadınları önceleyen, hayatın merkezine alan projeler üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu kent, bu ülke ve insanlarımız için üreten, katma değer oluşturan, hayalleri ve umutlarının peşinden yılmadan koşan kadınların daima yanında olacağız. Akdeniz'in değişimi, eğitim, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere hayatın her alanındaki yükselişi sürecinde verdikleri çok kıymetli desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. ve inanıyorum ki 2024 yılı Mart ayı yerel seçimlerinde, kadınlar ve gençlerimizin büyük desteğiyle birlikte Cumhur İttifakı adayının önümüzdeki dönem kaldığı yerden Akdeniz'de devam edeceği konusunda da hiçbir şüphem bulunmamaktadır."

Akdeniz Belediye Meclisinin yeni yıldaki ilk toplantısı, 2 Ocak 2024 Salı günü saat 10: 00'da yapılacak. - MERSİN