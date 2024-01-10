Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı adaylığını kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Nasipse bir beş yıl daha çalışmak benim için bir şeref olacak" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen Başkan Güler, toplantıda meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Adaylığının açıklanmasının ardından gerçekleşen ilk mecliste açıklamalarda bulunan Başkan Güler, ikinci beş yılda daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacağını ifade etti. 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve görev süresi içerisinde tarımdan turizme, enerjiden sosyal hizmetlere örnek bir belediyecilik ortaya koyan, çevre ve şehircilik yatırımlarının yanı sıra Ordu'nun en büyük sorunları arasında gösterilen yol ve su konusunda gerçekleştirdiği reform niteliğindeki yatırımlarla adeta 'sessiz devrim' gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Ordu aslında fark etmeden büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Ordu'da çok şey değişti. İkinci beş yılda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha güzel, mutlu, değerli bir Ordu olacak. Bu herkesi mutlu edecek ve bunu yapabilecek gücümüz, kabiliyetimiz, irademiz ve kararlığımız var. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve partimiz tekrar bana bir beş yıl daha görev yapmam için adaylığımı kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah'a da şükrediyorum. Nasipse bir beş yıl daha çalışma benim için bir şeref olacak. Muhalefetiyle, iktidarıyla, ittifakıyla biz büyük bir aileyiz. Bu çalışmaları yine hep birlikte yapacağız. Allah mahcup etmesin. Nasip olursa sizlerle bir dönem daha birlikte çalışırız." - ORDU