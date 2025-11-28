Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu Mardin'de konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörün olmadığı yerde coğrafya kader değil güçtür, dezavantaj değil fırsattır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, bir kalkınma, adalet ve kardeşlik projesidir. Bomba ve silahların sustuğu her yerde, yatırım, fabrikalar, yollar, okullar ve hastaneler konuşur." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Havalimanı Kavşağı'nda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Işıkhan, göreve geldiklerinden bu yana özellikle kadınlara yönelik politikalara büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaklaşarak bu alanda sayısız icraatı hayat geçirdiklerini söyledi.

Çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda kadınlara hak ettiği adil ve eşit fırsatları sunarak büyük bir zihinsel dönüşümü hep birlikte gerçekleştirdiklerini dile getiren Işıkhan, aldıkları tedbirler, hayata geçirdikleri yasalar ve uyguladıkları teşviklerle kadınların iş gücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında ciddi mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biz göreve geldiğimize kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9 iken, 2025 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 35,7'ye yükselttik. Kadın istihdamını ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,8'e çıkarmayı başardık. Elbette istihdam tek başına yeterli bir süreç değildir. Asıl hedefimiz kalıcı ve güvenli bir istihdam modelidir. Çalışma hayatında kırmızı çizgi olarak gördüğümüz kayıt dışı istihdam konusunda da özellikle kadınlara yönelik projeler noktasında kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Bu amaca yönelik olan ve İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz İş Pozitif Projemiz kadınlar tarafından çok ilgi gördü ve başarıyla amacına ulaştı. Bir taraftan kadınları çalışma hayatına kazandırırken diğer taraftan da geleceğimizin teminatı ve beka meselesi olarak gördüğümüz aile kavramının olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınları, iş-aile ikileminde bırakmayacak kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ediyoruz."

"Terörün olmadığı yerde coğrafya kader değil güçtür"

Bakanlık olarak doğum izninden, kreş desteğine kadar pek çok imkanla hem kadınların çalışma hayatında karşılaşabilecekleri zorlukların bertaraf edilmesini hem de iş ve aile uyumunun kolaylaştırılmasını sağladıklarını bildiren Işıkhan, gelecek süreçte daha kapsamlı ve verimli projeler ve çağın gerektirdiği yeni çalışma modelleriyle bu alanda daha fazla politika üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Binlerce yıllık tarihi kadınlarla yazdıklarını bugün de büyük güçlü Türkiye'nin dirilişini yine kadınların desteğiyle gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlatan Işıkhan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda büyük bir gayret ve hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kadınların sahip çıktığı "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye ve Mardin'in enerjisinin, gençlerin geleceğinin, annelerin huzurunun tesis edildiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Terör baskısının en sert hissedildiği yıllarda, bu bölge ekonomik akıştan, ticari güven ortamından, büyük projelerden mahrum bırakılmak istendi ama bugün, terörsüz bir iklimde Mardin ticaretin, turizmin, üretimin ve lojistiğin merkez üslerinden biri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Terörün olmadığı yerde coğrafya kader değil güçtür, dezavantaj değil fırsattır. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, bir kalkınma, adalet ve kardeşlik projesidir. Bomba ve silahların sustuğu her yerde, yatırım, fabrikalar, yollar, okullar ve hastaneler konuşur. İşte bu sayede yolları, altyapıyı, işi ve umudu konuşuyoruz."

Mardin'de çevre yoluna ihtiyaç olduğunu bildiren Işıkhan, "Bağlantı yollarında ilçelerimizin önemli eksiklikleri söz konusu, bunları çok iyi biliyoruz. Önemli ihracat noktalarında demir yolları ve kara yolları kapsamında ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlarımızı yerinde görmek ve Mardin'in gelecek vizyonunda etki yaratacak projeleri planlamak amacıyla bu işlerin uzmanı, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı Mardin'e davet ettim. Uraloğlu da bizleri kırmayarak, Mardin'e gelerek, şehrimizde devam eden ve yakın zamanda hayata geçecek yatırımlara desteklerini veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Mardin'de ihtiyaç duyulan yatırımları takip ettiklerini dile getiren Işıkhan, Midyat ve Nusaybin ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi yapılması için girişimlerinin olduğunu, Strateji ve Bütçe Başkanlığından gerekli izinleri aldıklarını, Midyat Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binası yapım işinin 24 Aralık'ta ihaleye çıkacağını aktardı.

Işıkhan, "Daha sonra inşallah Nusaybin Sosyal Güvenlik Merkezini gündeme alacağız. Sosyal Güvenlik Merkezimiz şimdiden Midyat, şehrimize ve Mardin'imize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Ürün arayan değil aranan ürünü üreten bir ülke olduk"

Bakan Uraloğlu da bugün Türk'ün, Süryani'nin, Kürt'ün, Arap'ın asırlarca "birlikte güzeliz" dediği bu kadim topraklarda, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" sözünü sadece söylem olarak değil eylem olarak da hayata geçirmiş, dünya lideriyle yol yürümekten gurur ve şeref duyduklarını belirten Uraloğlu, kadınların gittiği ve dokunduğu yerde bereket ve neşe olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, 23 yılda 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptıklarını, sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkeye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde vesayetin zincirlerini kırdıklarını anlattı.

Rekabetçi bir ülke tesis ettiklerini, Türkiye Yüzyılı'nda üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserler inşa ettik. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerine, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyollarına kadar birçok projemizi hayata geçirdik. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 100 kilometreden 29 bin 992 kilometreye çıkardık. Nereden nereye, buna birilerinin hayali ufku bile yetmiyor. Otoyol ağımızı 1700 kilometreden 3 bin 800 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren yolu ağı yaptık, daha fazlasını da yapmaya gayret ediyoruz. Havacılıkta 26 ticari uçuşa açık havalimanımız vardı, bugün 58 havalimanımız var. 60 ülkede 132 noktaya uçabilirken bugün 132 ülkede 355 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Denizcilikte de 17. sıradaydık. Bu sene 10. sıraya indik. Dahasını da inşallah beraber yapacağız. Yapamaz denilen yapılamaz denilen yerli ve milli otomobilimizi yaptık. Savunma sanayisinde ürün arayan değil aranan ürünü üreten bir ülke olduk. Milli elektrikli trenimizi üreterek raylara indirdik. 225 kilometre hızdaki hızlı trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz. Bunu Sakarya'da yapıyoruz ve bunu sizin yetiştirdiğiniz Türk mühendisler yapıyor, kadınından erkeğe. Allah razı olsun sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiniz. Siz sadece bunları yapan değil siz dünyada marka olan Aziz Sancar'ı yetiştirdiniz."

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Uraloğlu, "2 trilyon lira teröre harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık. Bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını Terörsüz Türkiye'yi tesis etme yolundaki elde edeceğimiz başarıyla, Allah'ın izniyle hiçbir şüphemiz yoktur, daha fazlasını da hizmet olarak bütün illerimize yapacağız." diye konuştu.

"Önümüzdeki yıl planlayarak sizi buradan yurt dışına uçuracağız"

Bakanlık olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 31 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, Kızıltepe-Viranşehir, Kızıltepe-Nusaybin, Mardin-Diyarbakır, Mardin-Kızıltepe, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret etti.

Mardin'i hızlı trenle buluşturacaklarını bildiren Uraloğlu, mevcut hatları onardıklarını, Mazıdağı İltisak Hattı'nı hayata geçirdiklerini, planladıkları Lojistik Merkezi projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Mardin'den yurt dışına uçuş talebi olduğuna işaret eden Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunu da önümüzdeki yıl planlayarak sizi buradan yurt dışına uçuracağız. Savur yolunun ihalesini yaptık, önümüzdeki sene yapım çalışmalarına başlıyoruz. Derik çevre yolunun ihalesini bugün yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük işleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetleri siyasette bir oy terazisine koymuş olsaydık biz her yerden açık ara yüzde 80 oy alırdık. O zaman bu sadece hizmetle değil gönüle dokunmayla oluyor. Bu da bizim teşkilatlarımızla olur. Öncelikle kadın kardeşlerimizle olur. Onun için kadın ve gençlik kollarımız ve tüm teşkilatımızla 2028 seçimlerine beraberce hazırlanacağız. Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izniyle tekrar hep beraber cumhurbaşkanı yapacağız. Siyaset özveri işidir. Durmak yol yola devam."

Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş da konuşma yaptı.

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile partililer katıldı.