Bakan Yumaklı, Kars'ta öğrencilere seslendi

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğrencilere seslendi.

Kars Kafkas Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yüzyıl boyunca, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine taşımak için büyük mücadeleler verildiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıldır devam eden istikrar, Türkiye'nin her alanda vizyonunu büyüterek güçlü bir dinamizme sahip olmasını sağlamıştı" diyen Yumaklı, "Konjonktürel koşullara hapsolmuş, günü kurtarmaya yönelik bir siyasetin yerini, artık 2053, 2071 vizyonlarıyla strateji geliştiren bir siyasi akıl almıştır. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek, milletimiz için artık bir görev ve sorumluluk haline gelmiştir" dedi.

Kars Kafkas Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılışı Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, kurum ve daire amirleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutladık. ve Türkiye 100 yılına hep birlikte adımımızı attık. Cumhuriyet'i, özgür olmayı, özgür bir vatana sahip olmayı çok kıymetli konuşmacılar benden önce halihazırda televizyonlardan maalesef ibretle izlediğimiz bir katliamın nelere mal olduğunu vatansızlığın yada vatanında güçlü olup olmamanın nelere mal olduğunu hep birlikte görüyoruz. Cumhuriyet'imizin kıymeti, değeri ne demektir bunu bir kez daha hafızalarımıza kazıyoruz" diye konuştu.

Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıldır devam eden istikrar, Türkiye'nin her alanda vizyonunu büyüterek güçlü bir dinamizme sahip olmasını sağlamıştır. Konjonktürel koşullara hapsolmuş, günü kurtarmaya yönelik bir siyasetin yerini, artık 2053, 2071 hedefi denildi. Bunların belki de büyük çoğunluğunu bizler görmeyeceğiz. Ama bunları inşa edecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla ülkemizin geleceğe dair vizyonunu mutlaka sahiplenmek durumundayız. Cumhuriyet'imizin 2'nci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek artık siz değerli gençlerimizin omuzlarında, elbette hiç şüphe yok ki necip milletimiz siz kıymetli kardeşlerim bu inanca, bu kabiliyete sahipsiniz" diye konuşu.

İlk dersi de öğrencilere veren Bakan İbrahim Yumaklı'ya program sonunda çeşitli hediyeler takdim edildi. Bakan Yumaklı daha sonra beraberindekilerle birlikte salondan ayrıldı. - KARS