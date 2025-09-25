Bakan Yumaklı'dan Karekod Uygulamasına Destek Çağrısı

Şile'de " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perakende işletmelerde geçerli 'Karekod' uygulamasının gıda güvenilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sistemin tüm işletmelerde yaygınlaşması için çağrıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve güvenilir gıdayla ilgili özellikle perakende satış yapan ya da yeme-içme sektöründe "Karekod" uygulaması tüm Türkiye'de zorunlu hale getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bugün ilk kez karekod uygulamasına yönelik kontrolleri yaparak, gıda güvenliğinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlar denetimleri tespit edebilecekler ve mekanlarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekler"

Bakan Yumaklı, dükkan ve işletmelerdeki karekod okutma uygulamasının yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün buradaki ziyaretlerimizde gördük ki işletmelerin tamamına yakını bu karekod sistemini uygulamaya başlamış. Buradan vatandaşlarımıza da herhangi bir yiyecek içecek alanına gittiklerinde Bakanlığımız tarafından denetlenip denetlenmediğini 'Tarım Cebimde' uygulamamızdan kontrol etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlar da uygulamaya girip dükkanlarda bulunan barkodu okutarak bu denetimleri tespit edebilecekler ve bu mekanlarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekler" dedi.

"Karekodlu mekanlar 'Biz vatandaşlarımıza gıda güvenliğini sağlıyoruz' diyebilecekler"

Uygulamanın hem tüketici hem de işletmeciler için gıda güvenilirliğini sağlama konusunda büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Yumaklı, "Her işletme bu barkod sistemini uyguladığı takdirde onlar da rahatlıkla 'Biz vatandaşlarımıza gıda güvenliğini sağlıyoruz' diyebilecekler. İnşallah Türkiye'de perakende satış yapan tüm işletmelerde bu uygulama kullanımını daha da geliştireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL