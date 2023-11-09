Bakan Yumaklı, AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bugün, istiklal ve istikbal davamızla birlikte, tarihin öznesi olma yolunda önemli bir yol katetmiş durumdayız. Türkiye dünyanın artık oyun kurucu ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bugün, istiklal ve istikbal davamızla birlikte, tarihin öznesi olma yolunda önemli bir yol katetmiş durumdayız. Türkiye dünyanın artık oyun kurucu ülkelerinden biri haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkün' mottolarıyla küresel bir vizyonun sinyallerini dünyaya vermiştir." dedi.

Bakan Yumaklı, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaretinde, burada partililerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan dava arkadaşlarına şükranlarını sunan Yumaklı, "Sizlerle istikbal ve istiklalimiz için omuz omuza vermekten dolayı her zaman iftihar ettiğimi söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda, kalplerimiz aynı sevda, aynı Türkiye aşkıyla çarpıyor. Her birimiz, inanıyorum ki üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmanın şevki ve gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarıyla ülkenin her köşesi için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon ve hizmet siyasetiyle, ekonomik ve sosyal kalkınmayı en ileri noktaya taşıyabileceğine inandıklarını anlatan Yumaklı, "Türkiye'nin 21 yıl içinde nereden nereye geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti'nin kalkınma vizyonu burada çok açık olarak görülür. Geleceğe yatırım yapan, her alanda yapısal dönüşümler yapan bir AK Parti vardır. Bu dönüşümlerle güçlü ve büyük Türkiye'nin yolu açılmıştır. Böylelikle, bugün ne mutludur ki büyük düşünen, çıtasını sürekli yükselten bir Türkiye var. Siyasi ufku ve yetenekleriyle büyük düşünmemizin yolunu açan bir dünya liderimiz var. Her şeyden önce, 2002'den bu yana AK Parti'yi iktidar yapan, bu yol bizim yolumuz diyen, irfanı, sağduyusu, özverisi, çalışkanlığıyla bu davayı yaşatan bir millet var." dedi.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu için çalıştıklarını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı ne kadar hamdetsek azdır. Bunu bir hamaset değil, aksine AK Parti'nin varlık gerekçesi, eski deyişle esbab-ı mucibesi olarak gördüğümü söylemek isterim. Güçlü ve büyük Türkiye, hem İslam dünyası hem de mazlum halklar için umutların yeşermesi demektir. Bunun için milletimize ve tarihimize yaraşır bir şekilde, sadece dünya ile değil kendimizle yarışıyoruz. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma konusunda büyük bir azim, umut ve özgüven sahibiyiz. Yaşadığımız çağın ve dünyanın haksızlıkları karşısında hakkı tutup kaldıracak bir güç, küresel bir aktör olmak zorundayız. Milletimiz bu anlayışın ve hassasiyetin AK Parti vizyonunda ve kadrolarında olduğunu görmüş, o yüzden bu kutlu davaya sahip çıkma ferasetini her zeminde göstermiştir."

AK Parti'nin 21 yıldır kurulan oyunları, yapılan tezgahları bir bir bozarak "Türkiye Yüzyılı"na olan inancını her seçimde tekrar ortaya koyduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugün, istiklal ve istikbal davamızla birlikte, tarihin öznesi olma yolunda önemli bir yol katetmiş durumdayız. Türkiye dünyanın artık oyun kurucu ülkelerinden biri haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkün' mottolarıyla küresel bir vizyonun sinyallerini dünyaya vermiştir. Maalesef Filistin'de yapılan son katliamlarla, Batı dünyasının ikiyüzlülüğü ve 'tek dişi kalmış bir canavar olduğu' bir kere daha görülmüştür. Gazze'de bugün tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, hastane demeden yapılan katliamlarla her gün yeni bir savaş suçu işleniyor. Ancak ölenler Müslüman olunca, işgal edilen de Filistin toprakları olunca, birçok Batılı devlet bütün o insan haklarını ve uluslararası hukuku görmezden gelebiliyor."

Bakan Yumaklı, Filistin için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye olarak yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini aktararak, şunları söyledi:

"Bizler 'Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir' diyen bir inancın mensuplarıyız. Bu yönde kadim değerlerimizden feyz almaya devam ediyoruz. 'Kökü mazide bir ati olmak' için çıktığımız yolda, bugün yeniden, tarihi bir aktör olma sorumluluğuyla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Milletimiz, 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakına verdiği oylarla bunun yolunu açmıştır. Devletiyle milletiyle bu kutlu yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. Bu anlayışla 'Gücümüz millet, işimiz hizmet' diyor, yolumuza ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz. Bu şevki ve heyecanı sizlerle birlikte diri tutacak, bir olmaya, iri ve diri olmaya devam edeceğiz."

İl Başkanlığının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Yumaklı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, tarımda "üretimin ve üreticinin yüzyılı" yapacak bütün adımları atacaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, daha sonra Kafkas Üniversitesi'ndeki çiftlikte koruma altına alınan coğrafi işaretli "Kars Türk Çoban köpeği" ile Zavot ırkı sığırları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.