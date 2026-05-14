Bakan Yumaklı: '400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacağız'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaklaşık 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı sağlayacağız" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara'da bir otelde düzenlendi. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın ev sahipliğindeki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ziraat Odası başkanları ve Üretici Merkez Birlikleri başkanları katıldı.

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada tarım sektörünün sadece bir üretim faaliyeti olmadığını, tam anlamıyla bir strateji ve planlama işi olduğunun daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Küresel gıda arz güvenliği, artık yeni normal sürecinin getirdiği risklerle mücadele içerisindedir. İklim değişikliği ve bölgesel gerilimler, üretim maliyetlerini ve tedarik zincirlerini doğrudan etkiliyor. Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her adımımızı bu bilinçle, planlı ve programlı bir şekilde atıyoruz. 7 aylık verilere baktığımızda son 66 yılın en yağışlı yılını yaşıyoruz. Barajlarımızda ortalama doluluk oranı yüzde 75'lere çıktı. Bu sene sulama ile ilgili bir problemimiz inşallah olmayacak. Geçen sene zirai don ve kuraklık ile düşen üretimimizin bu sene toparlanacağı, hatta bazı ürünlerde rekorlar kıracağımız bir yıl bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz de 20 milyon tonluk depolama kapasitesi ile hububat alım sürecine hazır. İnşallah, 2 yıl önce başlattığımız üretim planlamamızın meyvelerini bu sene daha iyi şekilde alacağız" diye konuştu.

"Ziraat odalarımızda görev yapan 690 uzman danışmanımıza eğitim desteği veriyoruz"

Yeni destekleme modelinin de kadınları ve gençleri ön plana alacak şekilde sürece entegre ettiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, "Bu çalışmaları yaparken biliyoruz ki ülkemizin en ücra köşelerine kadar yayılan ziraat odalarımız, üreticimizin her daim yanı başımızda. Yereldeki dinamikleri harekete geçiren, tarımın röntgenini çekerek, sorunları proaktif bir yaklaşımla bizlere ileten odalarımız, bizim en büyük paydaşımızdır. Bizim için her zaman değerli olan bu işbirliğini daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ÇKS veri girişi ve dosya kabul işlemlerinin yürütülmesine için ziraat odaları ile bir protokol imzalamıştık. İlk etapta pilot olarak 3 ilde süreci başlattık. 2025 yılında da ek protokol imzalayarak, il sayısını 21'e çıkardık. IPARD kapsamında hayata geçirdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile de ziraat odalarımızda görev yapan 690 uzman danışmanımıza eğitim desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

"400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Tarım ve Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi' ile sektörde yeni bir sayfanın açılacağını belirten Yumaklı, "Proje kapsamında krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturması söz konusuydu. Yaklaşık 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, Türkiye tarımının çiftçilerin emeği, ziraat odalarının katkısı ve devlet destekleriyle güçlenmeye devam ettiğini belirterek, "Tarım bitti" yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yumaklı, üreticinin moralini bozmayı amaçlayan dezenformasyonlara karşı en güçlü cevabın üretim, dolu stoklar ve sektörün birlik içinde hareket etmesi olduğunu vurguladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, ziraat odalarının e-Devlet entegrasyonu ve Ziraat Odaları Bilgi Sistemi sayesinde tapu, nüfus ve sosyal güvenlik işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebildiğini belirtti. Bayraktar, tarım sayımı sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK'le birlikte çalıştıklarını belirterek, ziraat odalarının toplantı salonları ve bilişim altyapılarını sayım görevlilerinin kullanımına açtığını söyledi. Bayraktar, tarım sayımının sektör açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sonuçların tarımın planlanması ve sorunların çözümünde önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

"TMO, üretim maliyetlerindeki yüksek artışlar ve refah payını göz önünde bulundurmalı"

Buğday için bu sene iyi bir fiyat istediklerini belirten Bayraktar, "Rekolte yüksek olduğunda iyi bir fiyat açıklanmalıdır ki, çiftçilerimiz üretmeye azimle devam etsin. Ülke genelinde hemen her ilde üretilen buğdaydan geçimini sağlayan üreticinin emeği hak ettiği değeri bulsun. Ülkemizde toplam tarım alanlarının yaklaşık yarısında hububat ekimi yapılıyor. Ülkemiz hububat ekim alanlarının da yaklaşık yüzde 61'inde buğday, yüzde 28'inde ise arpa üretiliyor. Bu yıl üretim döneminin başladığı ekim ayından itibaren ülke genelinde yağışların normalin üzerinde gerçekleşmesi ve ekim alanlarındaki artış, buğday ve arpa üretiminde bereketi beraberinde getirmiştir. Ancak artan nem oranı bazı bölgelerde pas hastalığının artmasına yol açmış, hastalıkla mücadele de üretici maliyetlerini daha da artırmıştır. Sahada üreticilerimizin bu hastalıkla mücadelesi devam etmektedir. Bölgemizde artan jeopolitik gerilim nedeniyle başta mazot ve gübre olmak üzere girdi maliyetlerimiz yükselmiştir. Üreticilerimizin bir sonraki sezon hazırlığında endişelerinin giderilmesi ve emeğinin korunması için TMO'nun üretim maliyetlerindeki yüksek artışlar ve refah payını göz önünde bulundurarak alım fiyatlarının artırılmasını bekliyoruz" dedi.

Toplantının sektöre bereket getirmesini dileyen Bayraktar, tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı sürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı