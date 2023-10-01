İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl için gayret gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, hastanede tedavi sürecinde olan Alim Reis ve Erkan kardeşlerine acil şifalar diledi.

Bakan Yerlikaya: Terörün en ufak olumsuz bir etkisinin olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz

Bakan Yerlikaya: "Terörün en ufak olumsuz bir etkisinin olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz"

"Hastanede tedavi sürecinde olan Alim Reis kardeşime ve Erkan kardeşime acil şifalar diliyorum"

"Bu görüntüleri silsinler, bizim acımızı paylaşsınlar"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz ve buna da aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığı da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı girişimine ilişkin bakanlık önünde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü kapısında gerçekleştirilen hain saldırı girişiminde bulunulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Şükürler olsun, kahraman polisimizin kararlılığı ve sezgisi ile onlar araçtan iner inmez mukavemette bulunulmuş. O esnada teröristlerden biri canlı bomba düzeneği ile kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulanmadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Ankara'mıza, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Kahraman polisimi kutluyorum. Erkan'ımı, Alim Reisimi ve buradaki arkadaşlarını alınlarından öpüyorum. İbn-i Sina Hastanesine birazdan da buradan onları ziyaret edeceğim. Başhekimimize, rektörümüzle devamlı görüştüm. Gerek Erkan'ın gerek Alim Reis'in Allah'a şükürler olsun tedavileri devam ediyor ve hayati tescilleri bulunmamaktadır. Buradaki diğer arkadaşlarımızla da hep görüştük. Her birini tebrik ettim" ifadelerini kullandı.

"Terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz"

Göreve geldiklerinden bu yana başta hain terör örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, organize suç çeteleriyle hepsiyle amansız bir şekilde kararlılıkla devam edildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir duruşu. Çünkü biz artık Türkiye Yüz Yılında terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl için gayret gösteriyoruz ve buna da aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin, devletimizin kararlılığı da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Hastanede tedavi sürecinde olan Alim Reis kardeşime ve Erkan kardeşime acil şifalar diliyorum"

Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz bütün dairelerimiz, bu olayın olay yerinden başlangıç şehrine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile bombalı saldırı girişiminin olduğu noktadan başlangıç yerine kadar tüm detayları ile inceleme başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı. Konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım. Zaman içerisinde bunları aziz milletimizle, sizleri aracılığıyla paylaşacağız. Ben tekrar Ankara'mıza, başkentimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastanede tedavi sürecinde olan Alim Reis kardeşime ve Erkan kardeşime acil şifalar diliyorum. Teşkilatımızın, ailemizin her birinin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pek çok telefon geldi. Sayın Genel Başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız anbean takip ediyor. İlk anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zati haline bilgiler arz ettik. Talimatlarını aldık. Aziz milletimize bize dua eden, bizim yanımızda yer alan ve terörü lanetleyen bütün hemşerilerime gazi milletimize minnettarız. Devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin en suç çetelerinin, zehir tacirlerinin hepsinin ama hepsinden bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir. Hiçbirinin ama hiçbirinin şüphesi olmasın"

"Bu görüntüleri silsinler, bizim acımızı paylaşsınlar"

Bombalı hain saldırı girişimine yönelik Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK tarafından olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya hesaplarından onun da kaynağını bulmakta hacimli iş göreceksiniz, bulacağız. Acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla da ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum. Lütfen bu görüntüleri silsinler, bizim acımızı paylaşsınlar ve bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler."