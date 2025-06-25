Bakan Yerlikaya: 'Özel güvenlik; artık kamu güvenliğinin tamamlayıcısı değil asli bir parçasıdır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Avrupa'da özel güvenlik sektöründe, 2 milyon kişi istihdam edilmektedir. Bu veri bizlere şunu gösteriyor; özel güvenlik; artık kamu güvenliğinin tamamlayıcısı değil asli bir parçasıdır" dedi.

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi ve İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası çerçevesinde 'Özel Güvenlik Zirvesi' programı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nı katılımıyla gerçekleşen programda özel güvenlik sektörünün kolluk kuvvetlerine olan desteği ve sektörün sorun ve talepler ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB'un Türkiye'nin ekonomisine yaptığı olumlu katkıya değinerek, bu katkının güvenlik olmadan sağlanamayacağını dile getirdi. Yerlikaya, "Savunma sanayinden sınır güvenliğine, asayişten istihbarata ve siber güvenliğe kadar pek çok alanda büyük bir atılım, büyük bir reform gerçekleşmiştir. Bugün Türkiye, bölgesinde caydırıcı, dünyada saygın bir güvenlik gücü haline gelmiştir" dedi.

Son 23 yılda Türkiye'nin, güvenlik anlayışında köklü değişim yaşadığını ifade eden Yerlikaya, "Yerlilik oranı yüzde 80'i aşan savunma sanayimizle insansız hava araçlarından zırhlı taşıyıcılara, radar sistemlerinden yapay zeka tabanlı güvenlik altyapılarına kadar pek çok alanda kendi teknolojimizi üretir hale geldik. İnşallah en kısa zamanda BAYRAKTAR, ANKA, HÜRKUŞ ve HÜRJET, GÖKBEY ve ATAK gibi geleceğin beka gücü olacak yeni nesil jet savaş uçağımız KAAN'ımız da gökyüzünde süzülmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

"Özel güvenlik; artık kamu güvenliğinin tamamlayıcısı değil asli bir parçasıdır"

İç güvenliğin önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Dışarıdan gelebilecek her türlü tehdide karşı; savunma güvenliğimiz ne kadar hayati öneme sahipse; içeride huzuru, refahı ve kalkınmayı koruyan iç güvenliğimiz de en az onun kadar vazgeçilmezdir, stratejiktir. ve iç güvenliğin en önemli paydaşlarından biri de özel güvenlik sektörüdür. Bugün ülkemiz genelinde, 328 bin 221 özel güvenlik personeli metrolarda, hastanelerde, üniversitelerde, havalimanlarında ve kamu alanlarında görev yapıyor. Avrupa Özel Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu verilerine göre Avrupa'da özel güvenlik sektöründe, 2 milyon kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı, AB ülkelerindeki yaklaşık 1,6 milyon kişilik kamu kolluk kuvveti personelini aşmış durumdadır. Bu veri bizlere şunu gösteriyor; özel güvenlik; artık kamu güvenliğinin tamamlayıcısı değil asli bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.

Özel güvenlik sektörünün, özellikle gençler için istihdam alanı ve mesleki gelişim fırsatı da verdiğini ifade eden Yerlikaya, "İLO bu sektörü, 'Artan eğitim, mesleki aidiyet ve sürekli gelişim' politikalarıyla sürdürülebilir kılmaya çağırmaktadır. Bu anlayışla, İçişleri Bakanlığı olarak; Özel Güvenlik sektörü ile iş birliğimizi, sürekli geliştirmeyi önemsiyor ve nitelikli bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. Bu dönüşümün ilk örneği Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonu (ÖGNET) projesidir. 'Dijital Türkiye' dönüşümümüzün önemli bir ayağı olan, ÖGNET Bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiş örnek bir uygulamadır" dedi.

ÖGNET'in Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile sektör kullanıcıları ve taşra birimlerinin de dahil olduğu yaklaşık 100 bin kullanıcıyla, güvenlik hizmetlerinin anlık ve dijital ortamda yönetilmesine imkan sağladığını ifade etti. Bu sayede hizmet kalitesinin ölçülebilir, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir düzeye ulaştığını ifade eden Yerlikaya, özel güvenlik sektörünün daha güçlü, daha verimli hale geldiğini işaret etti.

"KAAN projesi ile suçla mücadelede hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırıyoruz"

Bakan Yerlikaya, özel güvenlik sektöründeki bir diğer önemli yardımcı uygulamanın 'KAAN' projesi olduğuna dikkati çekerek, "'Genel Kolluk - Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması' olan KAAN sayesinde, suç meydana gelmeden önlemeyi hedefliyoruz. KAAN projesi ile özel güvenlik görevlilerinin, polis ve jandarma ile entegrasyonunu sağlayarak, suçla mücadelede hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sahadaki güvenlik kalitesini de artırmayı hedefliyoruz"

ÖGNET ve KAAN projeleriyle beraber sektörün geleceği için büyük önem arz eden üçüncü projenin 'ÖZGE'ye ilişkin konuşan Yerlikaya, "'Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan-Branş Eğitimleri Projesi' kapsamında; Özel güvenlik görevlilerimizin daha donanımlı, daha bilgili, daha etkili olmaları için kapsamlı eğitimler yürütüyoruz. Eğitimde kaliteyi artırıyor, mesleki aidiyet duygusunu güçlendiriyoruz. Hukuktan ilkyardıma, etkili iletişimden kişi korumaya kadar; geniş bir yelpazede verilen bu eğitimler, sahadaki güvenlik kalitesini de artırmayı hedefliyoruz" diye aktardı.

"Terörsüz Türkiye hedefimiz de bu anlamda sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır"

Kamu güvenliğinin, yalnızca kamu kurumlarının değil bütün toplumun meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "TOBB gibi köklü ve yaygın bir kuruluşla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu anlamda da stratejik bir öneme sahiptir. İnşallah, bu Özel Güvenlik Zirvesi ile sektörün içinden gelen fikirlerle, sahayı bilen temsilcilerle, ortak akılla geliştirdiğimiz politikalar sayesinde daha güçlü bir güvenlik mimarisi inşa edeceğiz. Çünkü, Türkiye'nin huzuru, bizim için bir güvenlik hedefi olduğu kadar aynı zamanda bir kalkınma hedefidir. Güvenli bir Türkiye, daha güçlü bir ekonomi, daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok refah demektir. Terörsüz Türkiye hedefimiz de bu anlamda sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır. Güvenli şehirler, huzurlu sokaklar, emin adımlarla yürüyen bir toplum, en büyük kalkınma gücümüzdür" diye konuştu. - ANKARA