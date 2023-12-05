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Bakan Yerlikaya: Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 6 ayda 14 bin 268 operasyon düzenlendi, 284 şahıs tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçakçılıkla mücadele suçlarına yönelik son 6 ayda icra edilen 14 binden fazla operasyonda yakalanan şüphelilerden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 6 ayda 14 bin 268 operasyon düzenlendi, 284 şahıs tutuklandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçakçılıkla mücadele suçlarına yönelik son 6 ayda icra edilen 14 binden fazla operasyonda yakalanan şüphelilerden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, dijital suçlarla ilgili icra edilen operasyonlarla ilgili "Sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik güvenlik güçlerimiz, 'Siber Vatan'da da mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda son 180 gün içinde; terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 555 bin 771 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Bu hesapların 266 bin 93'ünün 'Terörle iltisaklı' olduğu tespit edildi. Tespit edilen 11 bin 78 şahsın bin 185'i gözaltına alındı. 92'si ise tutuklandı. Bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis konularında ise toplam 687 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 372 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 898'i tutuklandı. 'Çevrimiçi Çocuk İstismarı' suçlarına yönelik son 6 ayda, 431 operasyonda düzenlendi ve 66 kişi tutuklandı."

"'TikTok' ile ilgili bin 332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı"

Sosyal medya platformu 'TikTok' kullanıcıları ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgiler veren Bakan Yerlikaya, " 'TikTok' ile ilgili. müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrimiçi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticiler hakkında da işlem yapıyoruz. Bu kapsamda son 6 ayda bu tür içeriklere sahip bin 332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 14 şahsın ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Tespiti yapılan ve ilgili birimlerimize gönderilen 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor" dedi.

"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 6 ayda 14 bin 268 operasyon düzenlendi, 284 şahıs tutuklandı"

Kaçakçılıkla mücadelede son 6 ayda 284 kişinin tutuklandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 14 bin 268 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 284 şahıs tutuklandı, 427 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarına aralıksız devam ettiğimiz bir başka alan ise tefeciler. Halkımızı sömüren bu kişilere de asla göz açtırmayacağız. Bu kapsamda, son 180 günde tefecilere yönelik, 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 857 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 125'i tutuklandı, 148'i hakkında adli kontrol kararı alındı. Asayişte; Kişilere, malvarlığına, millete-devlete, topluma ve takibi gereken suçlarda, aydınlatma oranımız ortalama yüzde 90.7'dir. Her 10 olaydan 9'unu aydınlattık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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