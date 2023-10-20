Bakan Yardımcıları İsrail Enerji Bakanına Tepki Gösterdi

Bakan yardımcılarından İsrail Enerji Bakanı'na Gazze tepkisi

BARTIN - Bartın'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gazze'ye uygulanan ablukanın karşı olduğunu açıklayan Enerji Bakanı İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Türkiye taşkömürü Kurumu Amasra Müsessi'ne alınacak 400 maden işçisi için gerçekleştirilen kura çekimine katılmak üzere Bartın'a gelen Bakan Yardımcıları Ahmet Aydın ve Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ı da ziyaret eden ve ardından esnafları ziyareti yapan Bakan yardımcıları, Cuma namazını ise Şadırvan Cami'de kıldı. Esnaf gezisi sırasında gazetecilerin sorularına da cevap veren Bakan Yardımcısı Aydın ve Tancan, Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden ve ablukanın kaldırılmasına karşı olduğunu açıklayan İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

"En temel ihtiyaçlara savaşta bile ambargo konulamaz"

Bakan Yardımcısı Aydın, İsrail'e ambargonun kaldırılması çağrısında bulunarak, "Maalesef üzülerek hep birlikte takip ediyoruz. Dünyanın gözü önünde insanlığını ayaklar altına alındığı insan onurunun şerefinin ayaklar altına alındığı vicdanın merhametin kabul edemeyeceği ölçüde İsrailler, Filistin topraklarında adete bir soykırım uygulanıyor. Çok ciddi bir katliamdır. Bu savaş suçudur. İsrail hukuk tanımıyor, Savaşın bir hukuk vardır. Savaşta bile sivillere, masumlara, hastalara, hastanelere hiçbir şekilde müdahale edilmez. Savaşta bile su, elektrik gibi en temel ihtiyaçlar ihlal edilmez, ambargo konulmaz. Gazze'de 2 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bu insanların, suçu günahı nedir. Bu insanları tamamen karanlığa gömmek, ekmeği suyu çok görmek kabul edilebilir bir davranış değil. Bütün bunlar bir savaş suçudur. İsrail'in bir an önce bunlardan vazgeçmesi lazımdır. İnsan ihtiyaçlarının ne olursa olsun, hangi kapsamda olursa olsun. Karşılanmak zorundadır" dedi.

"Bir zulüm icra ediliyor"

Bakan Yardımcısı Tancan ise, "Burada aslında bir savaş değil bir zulüm yaşandı. Yani çocukların öldürüldüğü, sivil halkın öldürüldüğü hem insanlara orayı boşaltması talep ediliyor. Hem boşaltmak için gereken yollar bile bombalanıyor. Anlamak mümkün değil. Bir zulüm icra ediliyor. Bir ülke olarak dünyadaki tüm mazlumların yanında olduğumuz gibi buradaki Filistin halkımızın da her zaman yanındayız. Bu olaya karşı kesinlikle tepkisiz kalmamamız gerekiyor. Hatta tepkilerimizin sadece kınama ve telin etme boyutunu da aşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Doğalgaz sıkıntısı öngörmüyoruz"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, kış mevsimi nedeniyle yeniden gündeme gelen doğal gaz arzı ile Türkiye'nin bir sıkıntısı olmadığını belirterek, "Doğal gaz arzında böyle bir iki kaynağa bir iki güzergaha bağlı bir ülke değil. Kaynak çeşitliliğimiz çok. Artık kendi doğal gaz üreterek şebekeye vermeye başladık. Şu anda kış için herhangi bir doğalgaz arz sıkıntısı öngörmüyoruz. Dolayısıyla halkımız bu konuda müşteri olsun. Kaynak alanlarımız çok fazladır bizim" diye konuştu.

Bakan yardımcıları Bartın'da işe alınacak 400 madencinin kura çekilişinin ardından ise karayolu ile Karabük'e gitti.