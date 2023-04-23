Bakan Yanık, koltuğunu depremzede Havva'ya devretti
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Hatay'da depremden etkilenen Havva Nil Abalıoğlu'na (10) devretti.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Hatay'da depremden etkilenen Havva Nil Abalıoğlu'na (10) devretti.
Bakan Yanık, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında deprem bölgesinden gelen 10 çocuğu ağırladı. Çocuklarla sohbet eden Yanık, bu bayramda biraz üzgün olduklarını söyleyerek, "İnşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak, birbirimize destek olarak, bir arada olarak bu süreci atlatacağız. Tekrar sizlerin okullarınıza döndüğü, aileleriniz ile beraber olduğu, güzel zamanlara erişeceğiz" dedi.'FAYDALI YETİŞKİNLER OLACAKSINIZ'23 Nisan'ın önemine vurgu yapan Yanık, "23 Nisan, bizim için çok önemli. Çok önemli bir tarih olduğu için de Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara hediye ediyor. Neden? Çünkü çocukların 23 Nisan'ın anlamını unutmasını istemiyor. Çocukların, vatanımızın nasıl kurtulduğunu, hangi şartlarda, nasıl bir mücadele ile kurtulduğunu unutmalarını istemiyor. Sizler büyüyeceksiniz, güzel eğitimler alacaksınız ve ülkemize, insanlığa çok yararlı, faydalı yetişkinler olacaksınız. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Size bu imkanı sağlamak için uğraşıyoruz. Çocuklar sizleri çok seviyoruz" diye konuştu.'ONUR VE GURUR DUYUYORUM'Yanık, daha sonra Hatay'da depremden etkilenen Havva Nil Abalıoğlu'na koltuğunu devretti. Abalıoğlu, 23 Nisan'ın Türkiye'nin kuruluşundan bu yana en önemli bayramlardan biri olarak kutlandığını belirterek, "Bu özel günün en anlamlı geleneklerinden biri olan bakanlık koltuğunu alarak; bu önemli görevi almış olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Tüm çocuklara bir çağrıda bulunmak istiyorum; bizler, ülkemizin geleceğiyiz. Bizler, geleceğin liderleri, yöneticileri, sanatçıları ve akademisyenleriyiz. Bu nedenle eğitimimize önem vermeli ve hep birlikte çalışmalıyız. Araştıran, sorgulayan, kendine güvenen çocuklar ve gençler olduğumuz zaman ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz" dedi.
Türkiye'nin geleceği için elinden gelen her şeyi yapacağının sözünü veren Abalıoğlu, Hatay'ın Karsu köyünde erkek kardeşi ile birlikte yetiştirdiği zeytini Bakan Yanık'a hediye etti. Bakan Yanık da çocuklara hediyeler verdi.