Bakan Yanık, koltuğunu depremzede Havva'ya devretti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu Hatay'da depremden etkilenen Havva Nil Abalıoğlu'na (10) devretti.

Bakan Yanık, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında deprem bölgesinden gelen 10 çocuğu ağırladı. Çocuklarla sohbet eden Yanık, bu bayramda biraz üzgün olduklarını söyleyerek, "İnşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak, birbirimize destek olarak, bir arada olarak bu süreci atlatacağız. Tekrar sizlerin okullarınıza döndüğü, aileleriniz ile beraber olduğu, güzel zamanlara erişeceğiz" dedi.

Türkiye'nin geleceği için elinden gelen her şeyi yapacağının sözünü veren Abalıoğlu, Hatay'ın Karsu köyünde erkek kardeşi ile birlikte yetiştirdiği zeytini Bakan Yanık'a hediye etti. Bakan Yanık da çocuklara hediyeler verdi.