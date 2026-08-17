İyidere Lojistik Merkezi'nde Beton Döküm Töreni

İYİDERE LOJİSTİK MERKEZİ BETON DÖKÜM TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve lojistik, bir ülkenin sadece yollarını, limanlarını, hava veya demiryollarını değil; üretimini, ihracatını, istihdamını ve geleceğe dair umudunu da inşa eden bir sektördür. Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler, bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye ; coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla 'koridor ülkesi' olmaktan çıkıp, koridorları planlayan, yöneten ve merkez ülke olmaya yükselmektedir. İyidere Lojistik Limanı da Karadeniz'deki bu büyük vizyonun en önemli ayaklarından biridir" dedi.

'KAFKASYA KORİDORU ÜZERİNDEKİ KONUMUYLA STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİPTİR'

Doğu Karadeniz'in strarejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Kafkasya koridoru üzerindeki konumuyla stratejik bir öneme sahiptir. Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre olan mesafesiyle Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır. Doğal olarak bugün burada sadece büyük bir limanın yatırımından değil, Rize, Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ve ülkemizin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ediyoruz. Bu limanı Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'LOJİSTİK LİMANI RİZE'NİN GELECEĞİNE VURULAN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜHÜRDÜR'

İyidere Lojistik Merkezi projesinde yüzde 82'lik bir kısmının tamamlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Karadeniz'in zorlu deniz şartlarına karşı bu eseri güvenle yükseltmek için bugüne kadar yaklaşık 25 milyon ton anroşman imalatını, yani dalga enerjisini sönümleyen büyük taş blokların yerleştirilmesini gerçekleştirdik. Ana mendirekte kullanılan 14 bin 754 adet x bloğun imalat ve yerleştirme çalışmalarını da tamamladık. Ana mendireğimizin 2 bin 950 metreye ulaşmış olması, geri saha imalatlarımızı da tamamlamış olmamızı sağlamış oldu. Bugün itibariyle projemizde yüzde 82'lik bir fiziki gerçekleşme seviyesine de ulaşmış bulunuyoruz. ve az sonra toplam 2 bin 950 metre olan ana mendireğin son 11 metrelik kısmını ve rıhtım kronman betonunun da başlangıcını yaparak limana yanaşacak gemileri dalga tesirlerinden koruyacak ana mendireği tamamen inşallah bitirmiş olacağız. Altyapı çalışmalarının tamamını da inşallah bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. İyidere Lojistik Limanı Rize'nin geleceğine vurulan çok çok önemli bir mühürdür. Sadece Rize'nin değil Doğu Karadeniz'in başta olmak üzere tüm bölgemizin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotifi inşa etmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ KÖRFEZ'DEN AVRUPA'YA BAĞLAYAN YENİ BİR TİCARET KORİDORUNUN DA MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ'

Yapımı süren yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Rusya- Ukrayna savaşı, Hürmüz boğazı ve Körfez bölgesindeki çatışmalar, gerilimler ya da Kızıldeniz ve Süveyş kanalındaki aksaklıklar gibi gelişmeler küresel tedarik zincirlerinin derinden etkilendiğini gösterdi. ve alternatif koridor arayışlarını da hızlandırdı. Bu noktada Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlükle merkezde yer aldığı Orta Koridor en güvenilir, en hızlı ve en sürdürülebilir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattı, Marmaray, Halkalı Kapıkule demir yolu, Yavuz Sultan Selim köprüsü demir yolu geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demir yolu yatırımlarımızla Orta Koridoru Asya'dan Avrupa'ya uzanan en güvenilir ve modern uluslararası ticaret hattına dönüştürüyoruz. Elbette orta koridorun Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye yönelik demir yolu bağlantılarıyla da daha da inşallah sağlamış olacağız. Yapım çalışmaları süren Kars- Iğdır- Aralık- Dilucu demiryolu projemizle de Türkiye- Ermenistan- Azerbaycan arasındaki demiryolu bağlantısını daha da güçlendirerek orta koridorun kapasitesini de inşallah bu vesileyle arttırmış olacağız. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde imzasını attığımız Kalkınma Yolu projesiyle de Irak'taki büyük Faw limanından başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak yepyeni bir lojistik koridoru daha ülkemize kazandırıyoruz. Bize mutlak suretle, dünyaya mutlak suretle alternatif güzergahlar lazım. Kriz dönemlerinde, çatışma dönemlerinde bile bu yolların mutlaka olması lazım. Bu anlamda Türkiye'yi körfez'den Avrupa'ya bağlayan yepyeni bir ticaret koridorunun da merkezine yerleştiriyoruz. Hedefimiz açıktır. Üreten, ihraç eden ve ticaret yollarının merkezinde yer alan güçlü bir Türkiye. Rize İyidere Lojistik Limanı da bu hedef doğrultusunda Karadeniz kıyılarımızda yükselen stratejik eserlerimizin en başında gelmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı